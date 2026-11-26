Durante la actividad se ofrecieron vacantes para distintas áreas operativas de la aerolínea, entre ellas estibadores, asistentes de rampa y personal de servicio al pasajero.

Ciudad de Panamá/Cientos de personas acudieron este jueves a una feria de empleo organizada por Copa Airlines en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), en busca de una oportunidad para ingresar al mercado laboral.

Durante la actividad se ofrecieron vacantes para distintas áreas operativas de la aerolínea, entre ellas estibadores, asistentes de rampa y personal de servicio al pasajero, entre otros puestos.

Una de las participantes manifestó su interés en obtener una plaza en el área de servicio al pasajero y destacó que actualmente se encuentra capacitándose a través de los cursos que ofrece el Inadeh, donde ha tomado formación en eficiencia administrativa.

Por su parte, Génesis Cuevas, del área de adquisición de talento de Copa Airlines, explicó que la empresa se encuentra en un proceso de expansión y proyecta un crecimiento importante para 2027, por lo que ha intensificado sus jornadas de reclutamiento en diferentes puntos del país.

"En Copa Airlines estamos experimentando y planeando un crecimiento exponencial para el año 2027 y por eso estamos saliendo a las calles. Estuvimos anteriormente en Tocumen y ya estamos acá en Los Andes, teniendo ese contacto con la gente”, indicó Cuevas.

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El Inadeh, por su parte, destacó la importancia de preparar a los panameños mediante programas de formación profesional que les permitan adquirir las competencias necesarias para acceder a nuevas oportunidades laborales.

La institución también brindó atención a los asistentes durante la jornada, como parte de sus esfuerzos por vincular la capacitación con las necesidades del sector empresarial.

La feria forma parte de las iniciativas de reclutamiento de Copa Airlines para captar personal que pueda incorporarse a sus distintas operaciones ante las proyecciones de crecimiento de la compañía.

Con información de Yiniva Caballero