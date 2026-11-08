Cámara de Comercio pide que el presupuesto 2027 se traduzca en obras y empleos

El gremio empresarial considera que el principal desafío será ejecutar los $35,111.75 millones aprobados y atender las necesidades prioritarias del país.

Ciudad de Panamá./La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera que la aprobación del Presupuesto General del Estado para 2027 abre una oportunidad para atender necesidades prioritarias, dinamizar la economía y fortalecer el desarrollo nacional. Sin embargo, advirtió que el principal desafío será convertir esos recursos en resultados concretos para la población.

El presupuesto, que asciende a B/.35,111.75 millones, fue sancionado el pasado 2 de noviembre por el presidente de la República, José Raúl Mulino, luego de su aprobación en la Asamblea Nacional.

En un comunicado firmado por su presidente, Aurelio Barría Pino, el gremio señaló que “Panamá necesita avanzar en proyectos de infraestructura, educación, salud, agua potable y servicios públicos que mejoren la calidad de vida y fortalezcan nuestra competitividad”.

La Cámara también se refirió a las afectaciones ocasionadas por el sismo y reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno, aunque señaló que el reto será dar continuidad a los esfuerzos y concretar la recuperación de las comunidades afectadas.

En ese sentido, destacó la importancia de que la reconstrucción esté acompañada de iniciativas para reactivar las economías locales, respaldar a los pequeños negocios, recuperar empleos y fortalecer la actividad productiva.

La organización también insistió en que “la inversión pública debe traducirse en obras concluidas, servicios eficientes y oportunidades para generar empleo y atraer nuevas inversiones. Para lograrlo, resulta fundamental establecer prioridades claras, cumplir los cronogramas y dar seguimiento a los proyectos hasta su culminación”.