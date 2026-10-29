Empleo se mantiene como la principal preocupación de los panameños, según índice de confianza

Los resultados de septiembre muestran que, aunque algunos indicadores presentan señales de mejoría, la confianza de los consumidores sigue afectada por la incertidumbre laboral y la situación económica de los hogares.

Ciudad de Panamá/El empleo continúa siendo la principal preocupación de los consumidores panameños. Así lo revela la medición de septiembre del Índice de Confianza del Consumidor, que también refleja una percepción poco favorable sobre las posibilidades de conseguir trabajo y una mayor cautela de las familias frente a sus finanzas.

De acuerdo con los resultados, el 41% de los encuestados considera que tiene pocas probabilidades de conseguir un empleo durante los próximos seis meses, lo que evidencia la preocupación que persiste en torno al mercado laboral.

María Alejandra Cuéllar, CEO de Marketing Group, señaló que uno de los principales retos es impulsar la generación de plazas laborales estables, con contratos indefinidos, y no únicamente empleos temporales vinculados a determinadas temporadas del año.

Por su parte, Manuel Ferreira, Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio, destacó la importancia de promover el emprendimiento y fortalecer la formación técnica para ampliar las oportunidades laborales.

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Indicó que ofrecer herramientas y oportunidades a la población joven, que representa una parte importante de los habitantes del país, puede contribuir a mejorar las condiciones del mercado laboral.

En cuanto a las posibilidades de ahorro, el indicador registró una leve mejoría, aunque se mantiene en terreno de desconfianza. Mientras tanto, la percepción sobre la situación económica de los hogares continúa marcada por la cautela de las familias respecto a su bienestar financiero.

El estudio también refleja que los consumidores mantienen una actitud más prudente al momento de tomar decisiones de compra y consumo, en medio de las preocupaciones por el empleo y las perspectivas económicas.

Los resultados de septiembre evidencian que, pese a algunas señales de mejoría en determinados indicadores, la confianza de los consumidores sigue condicionada por la incertidumbre laboral y la situación económica de los hogares.

Con información de Yenny Caballero