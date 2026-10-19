Acodeco impone $65,200 en multas por irregularidades en historiales de crédito

Acodeco impuso 23 multas por un total de B/.65,200 entre enero y septiembre de 2026 por irregularidades en el manejo de historiales de crédito.

Ciudad de panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) impuso 23 multas por un total de B/.65,200 entre enero y septiembre de 2026 por irregularidades en el manejo de historiales de crédito, entre ellas la inclusión de referencias de personas que nunca mantuvieron relación con una empresa.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Investigación de la entidad, esta fue la infracción más frecuente, con 10 sanciones que suman B/.19,000. También se impusieron cuatro multas por B/.14,200 por la eliminación de referencias por prescripción y otras cuatro, por B/.9,000, relacionadas con la rectificación del historial crediticio.

Entre las demás faltas figuran tres sanciones por eliminar observaciones de cuentas contra reserva, por B/.6,000; una multa de B/.2,000 por eliminar una referencia original relacionada con una reestructuración, y otra de B/.15,000 por no cambiar una referencia de activa a cancelada.

Por actividad económica, el sector de cobranzas concentró la mayor cantidad de sanciones, con 12 multas por B/.24,000. Le siguieron los bancos, con seis sanciones por B/.15,100; las cooperativas, con dos por B/.7,100; las financieras, con dos por B/.4,000, y una distribuidora o importadora, con una multa de B/.15,000.

Acodeco recibió 724 quejas en nueve meses

Además de las sanciones, la entidad recibió 724 quejas relacionadas con el historial de crédito durante los primeros nueve meses de 2026. Las reclamaciones incluyen solicitudes para eliminar referencias, corregir datos y actualizar el estado de las obligaciones crediticias.

En 2025, la institución registró 1,059 quejas por estos motivos, según las estadísticas del Departamento de Investigación.

La Acodeco recordó que los consumidores deben revisar periódicamente sus historiales de crédito para verificar que la información sea correcta y esté actualizada. Si encuentran referencias que no reconocen o datos que no corresponden a su situación, pueden presentar una reclamación para solicitar su revisión y rectificación, según corresponda.

La entidad advierte que estos registros pueden influir en la evaluación de solicitudes de financiamiento y otros servicios, por lo que la exactitud de la información es importante para proteger los derechos de los consumidores.

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