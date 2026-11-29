La jornada está dirigida a beneficiarios del Pase-U y de programas de becas en áreas de difícil acceso. Para retirar la tarjeta, el acudiente solo debe presentar su cédula vigente y en buen estado.

Comarca Ngäbe Buglé./El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y la Caja de Ahorros programaron la entrega de tarjetas punch del domingo 29 de noviembre al sábado 5 de diciembre en las zonas pendientes de la comarca Ngäbe-Buglé.

El recorrido comienza en el Centro Educativo Río Luis y concluye en el IPT Chiriquí Grande, donde se atenderá a beneficiarios del distrito de Jirondai.

El calendario publicado por el Ifarhu para el primer pago del PaseU de 2026 indica un horario de atención de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. La fecha y la sede que le corresponden a cada familia dependen del centro educativo del estudiante.

Kusapín y San Pedrito tienen escuelas asignadas a distintos días. En el corregimiento de Kusapín, a la Escuela Girote le corresponde el 29 de noviembre en Río Luis. Al Colegio Kusapín y a las escuelas Punta Valiente y Guacamayo les corresponde el 3 de diciembre en el Colegio Kusapín.

En San Pedrito, la Escuela Chelelé figura para el 30 de noviembre en el CEBG Santa Catalina. Las escuelas San Pedrito, San Pedro Arriba, Guabo Arriba, Guabo Abajo, El Mango y Río Cedro están convocadas el 1 de diciembre en el Colegio Río Chiriquí.