La final se jugará el sábado 5 de diciembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez; terminó la preventa de boletos y la conferencia de prensa será el martes 1 de diciembre.

Panamá/El Plaza Amador y el Deportivo Árabe Unido definirán el campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol en la Gran Final, que se jugará el sábado 5 de diciembre.

La LPF informó que la preventa de boletos ya finalizó y que desde ahora rige la fase de precios regulares. Las entradas se adquieren a través de TicketPlus Panamá (@ticketpluspty).

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Precios de las entradas

Preferencial Este (Plaza Amador): 12 dólares

Preferencial Oeste (Árabe Unido): 12 dólares

Norte (Plaza Amador) / Sur (Árabe Unido): 8 dólares

Estacionamiento: 10 dólares

Cada afición tendrá su zona asignada: los seguidores del Plaza Amador ocuparán el lado Este y el Norte, mientras que los del Árabe Unido estarán en el lado Oeste y el Sur.

Una final con historia

Por la trayectoria de ambos clubes y el peso de sus historias en el fútbol panameño, se espera una gran asistencia de público en el estadio.

Conferencia de prensa

La LPF anunció que el martes 1 de diciembre se realizará la conferencia de prensa previa a la final.

Dónde ver la final

El partido podrá verse en vivo por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá desde las 6:15 pm en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

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