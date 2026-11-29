La Selección Femenina de Panamá buscará el miércoles 2 de diciembre un boleto al Play-Off Intercontinental rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Panamá/La fase decisiva del Campeonato Concacaf W 2026 quedó definida tras la conclusión de los cuartos de final, disputados este fin de semana en Texas.

Para la Selección Femenina de Panamá, el camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 continúa, aunque ahora deberá afrontar una instancia de eliminación directa sin margen de error.

Otras noticias: Canadá golea a Panamá en cuartos de final de la Concacaf W y sella su boleto al Mundial Brasil 2027

El conjunto panameño viene de caer por 4-0 ante Canadá, el pasado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, pero mantiene vivas sus aspiraciones mundialistas a través del Play-In, instancia que le ofrece una nueva oportunidad de luchar por un boleto al repechaje intercontinental.

La Concacaf oficializó los cruces de las rondas finales y Panamá ya conoce a su próximo adversario: Haití, selección que también quedó fuera de las semifinales tras perder frente a México.

Otras noticias: Toña Is arremete contra el formato de CONCACAF y denuncia desigualdad en las condiciones de entrenamiento

Panamá vs. Haití: un partido decisivo por el boleto al repechaje

La Selección Femenina de Panamá se enfrentará a Haití el próximo miércoles 2 de diciembre, en un partido que representa una de las últimas oportunidades para mantener el sueño de llegar al Mundial de Brasil 2027.

El compromiso se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, a las 3:30 p.m. hora de Panamá (4:30 p.m. ET).

Ambas selecciones llegan a esta instancia tras sufrir derrotas en los cuartos de final. Panamá cayó 4-0 ante Canadá, mientras que Haití perdió 4-2 frente a México, en un encuentro donde el conjunto mexicano consiguió su clasificación a las semifinales.

El enfrentamiento entre panameñas y haitianas será a partido único. La selección que consiga la victoria avanzará al Play-Off Intercontinental, donde tendrá la posibilidad de disputar una de las plazas disponibles para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Para Panamá, el desafío será recuperarse de la derrota ante Canadá y responder en un encuentro que marcará el futuro de sus aspiraciones internacionales.

Resultados de los cuartos de final y clasificadas al Mundial

Los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, disputados entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, definieron a las cuatro selecciones semifinalistas que también aseguraron su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Estos fueron los resultados de la ronda:

Jamaica 3-0 Costa Rica

Estados Unidos 8-0 El Salvador

Canadá 4-0 Panamá

México 4-2 Haití

Con estos resultados, Jamaica, Estados Unidos, Canadá y México avanzaron a las semifinales y aseguraron su presencia en la próxima cita mundialista del fútbol femenino.

Además, estas selecciones también obtuvieron su clasificación al Torneo Olímpico de Fútbol Femenino de Los Ángeles 2028. Estados Unidos, por su condición de anfitrión de los Juegos Olímpicos, ya tiene garantizada su participación, por lo que los otros tres cupos de Concacaf quedaron en manos de Canadá, México y Jamaica.

El Salvador y Costa Rica también jugarán el Play-In

La otra llave del Play-In enfrentará a El Salvador y Costa Rica, dos selecciones que también quedaron eliminadas en los cuartos de final.

El partido se disputará el miércoles 2 de diciembre, en el Texas Health Mansfield Stadium, a las 12:00 p.m. hora de Panamá (1:00 p.m. ET).

De los enfrentamientos entre Panamá-Haití y El Salvador-Costa Rica saldrán las dos selecciones de Concacaf que representarán a la región en el Play-Off Intercontinental, última instancia para buscar la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

Así se jugarán las semifinales del Campeonato Concacaf W

Mientras las selecciones que disputarán el Play-In se preparan para sus compromisos, las semifinales del torneo continental quedaron programadas para el martes 1 de diciembre, también en Mansfield, Texas.

Los cruces serán los siguientes:

Canadá vs. México — 4:00 p.m. hora de Panamá.

— 4:00 p.m. hora de Panamá. Estados Unidos vs. Jamaica — 7:30 p.m. hora de Panamá.

Los ganadores avanzarán a la final del Campeonato Concacaf W 2026, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer lugar.

Houston recibirá la final del torneo

La competición se trasladará posteriormente a Houston, Texas, donde el Shell Energy Stadium será escenario de la jornada final el sábado 5 de diciembre.

El calendario contempla primero el partido por el tercer lugar, programado para las 2:00 p.m. hora de Panamá, entre las selecciones perdedoras de las semifinales.

Posteriormente, a las 5:30 p.m., se disputará la final del Campeonato Concacaf W 2026, en la que los dos equipos vencedores de las semifinales lucharán por el título regional.

Para la Selección Femenina de Panamá, sin embargo, el foco estará puesto en Mansfield. El duelo ante Haití será determinante para mantener la posibilidad de regresar a una Copa Mundial, luego de su participación en Australia y Nueva Zelanda 2023. La selección canalera deberá superar este compromiso para seguir en carrera por el sueño de Brasil 2027.