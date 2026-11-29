Panamá/El Barcelona se impuso con claridad al Deportivo La Coruña por 1-5 y sumó una contundente victoria a domicilio. Los azulgranas habían ido al descanso arriba 1-2 y ampliaron la ventaja en el segundo tiempo con tres goles más, con lo que sentenciaron el partido.

Lamine Yamal abrió el marcador apenas en el minuto 1 y Dani Olmo amplió la ventaja en el 20'. Raphinha fue la gran figura con un triplete, con goles en los minutos 49', 83' y 90+1'. Para el Deportivo descontó Pierre-Emerick Aubameyang en el 9'.

Con este resultado, el Barcelona lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, al que recibirá el miércoles en un partido adelantado de la jornada 23.

El Real Madrid, que el sábado perdió 2-1 ante el Alavés, cayó a la tercera posición y quedó a seis puntos del líder.

Estadísticas del partido (Deportivo – Barcelona)

Posesión de balón: 33% – 67%

Disparos: 7 – 22

Asistencias: 0 – 4

Tiros de esquina: 4 – 8

Recuperaciones: 16 – 14

Faltas: 15 – 7

Tarjetas: 1 – 2

Fuera de juego: 1 – 2

Despejes: 24 – 19

Pases totales: 224 – 570

Pases correctos: 160 – 505

Pases incorrectos: 64 – 65

Efectividad de pases: 71% – 89%

Lectura del partido

El Barcelona fue claramente superior en el manejo del balón. Con un 67% de posesión, completó 570 pases frente a los 224 del Deportivo y alcanzó una efectividad de pase del 89%, contra el 71% del equipo gallego. Esa superioridad se tradujo en 22 disparos, más del triple que los 7 del local, y en 4 asistencias que reflejan la fluidez del ataque azulgrana.

El Deportivo pasó buena parte del encuentro defendiendo: sumó 24 despejes, cinco más que el Barcelona, y cometió 15 faltas, más del doble que las 7 de su rival.

Raphinha, el mejor del partido según Flashscore

El brasileño recibió la calificación máxima de 10 y fue la figura indiscutible. Además de sus tres goles, creó 3 grandes ocasiones y dio 6 pases clave, con un xA de 0.56.

Definió con puntería: lanzó 7 disparos, 4 al arco, con un xGOT de 2.56 frente a un xG de 1.52, lo que confirma la gran calidad de sus remates. Tuvo 13 toques en el área rival y acertó 5 de 6 centros (83%) y 5 de 6 pases al área. En total tocó 62 balones y completó 32 de 38 pases (84%).

Así quedó LaLiga

Con este resultado, el Barcelona lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, al que recibirá el miércoles en un partido adelantado de la jornada 23.

El Real Madrid, que el sábado perdió 2-1 ante el Alavés, cayó a la tercera posición y quedó a seis puntos del líder.