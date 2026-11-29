La programación musical incluye ocho presentaciones en vivo, un DJ crossover y un presentador para conducir el conteo regresivo de Año Nuevo

La Alcaldía de Panamá adjudicó por B/.542,389.93 el contrato para organizar la fiesta de fin de año I Star PTY 2026 a la empresa Stereo 5000 Sonido y Luces, S.A., luego de que la otra compañía participante fuera descalificada por incumplir los requisitos mínimos establecidos en el pliego de cargos.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 021-SCP-2026 del 18 de noviembre de 2026, firmada por el alcalde Mayer Mizrachi, como resultado de la licitación por mejor valor 2026-5-76-01-08-LV-000006.

El evento se realizará la noche del 31 de diciembre del 2026, dándole la bienvenida al 1 de enero del 2027, en el Mirador del Pacífico.

Artistas, tarima y espectáculo de fuegos artificiales

El contrato contempla 18 renglones de servicios para la realización del evento. El monto adjudicado se desglosa en B/.506,906.48 en servicios y B/.35,483.45 en Itbms.

La programación musical incluye ocho presentaciones en vivo, un DJ crossover y un presentador para conducir el conteo regresivo de Año Nuevo.

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Entre los artistas contratados figuran:

Tropical: Rey Ruiz y su orquesta, y Giro López y orquesta.

Rey Ruiz y su orquesta, y Giro López y orquesta. Urbano: Don Pablo Mures, Akim, Aldo Ranks e Italian Somali.

Don Pablo Mures, Akim, Aldo Ranks e Italian Somali. Típico: Ulpiano Vergara y los distinguidos, y Jonathan Chávez y los triunfadores.

La contratación también incluye boletos aéreos, transporte terrestre, hospedaje, alimentación y camerinos para los artistas.

En cuanto a la infraestructura, se contempla una tarima de 60 pies de ancho por 40 de profundidad, 150 metros cuadrados de pantallas LED, 80 luminarias, un sistema de sonido con 48 medios y 12 subwoofers, además de un circuito cerrado de televisión con tres cámaras.

El montaje requerirá 12 generadores eléctricos de entre 60 y 600 kVA, ocho torres de iluminación y suministro de combustible durante el proyecto.

Uno de los componentes del evento será un espectáculo de pirotecnia de diez minutos, que se lanzará desde una barcaza o plataforma flotante y deberá contar con los permisos correspondientes.

Seguridad, ambulancias y servicios para el público

El contrato incluye 70 unidades de seguridad privada y dos ambulancias con paramédicos certificados para atender posibles emergencias.

También contempla 62 baños portátiles, dos de ellos VIP; 12,000 botellas de agua para el personal, conexión a internet para las áreas de producción y servicios de limpieza.

A estos componentes se suman los permisos para cantinas transitorias, el pago de derechos ante SPAC, una póliza de responsabilidad civil y una estrategia de publicidad y comunicación coordinada con la Unidad Gestora del evento.

Una de las dos empresas fue descalificada

La convocatoria se publicó en PanamaCompra el 11 de septiembre y las propuestas se recibieron el 28 de octubre. Stereo 5000 presentó una oferta de B/.542,389.93, mientras que 3 Dots Promotions, S.A. ofertó B/.567,524.

Sin embargo, la comisión evaluadora descalificó a esta última por no cumplir los requisitos mínimos obligatorios. Stereo 5000 obtuvo 100 puntos, la máxima calificación del proceso, por lo que recibió la adjudicación global.

La resolución señala que no se habían presentado observaciones al informe de evaluación ni acciones de reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Contra la adjudicación se puede presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación.