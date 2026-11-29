En su homilía del primer domingo de Adviento, el arzobispo pidió a quienes ocupan cargos públicos que los ejerzan como un servicio y llamó a cada ciudadano a examinar su propia conducta.

Ciudad de Panamá, Panamá/El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, cuestionó este domingo que las diferencias de opinión se conviertan en motivo de enemistad y pidió a los panameños escucharse para resolver los problemas que comparten. También llamó a mantener la conciencia despierta frente a la corrupción, la violencia y las desigualdades.

Tampoco podemos acostumbrarnos a un ambiente de confrontación permanente, donde pensar diferente parece ser motivo suficiente para convertirnos en enemigos. Necesitamos despertar nuestra capacidad de escucharnos, de buscar juntos soluciones a los problemas que compartimos", expresó durante su homilía del primer domingo de Adviento.

Ulloa vinculó la invitación del Evangelio a permanecer vigilantes con lo que ocurre en el país. "No podemos adormecer nuestra conciencia ante la corrupción, la violencia, las desigualdades, la falta de oportunidades o el sufrimiento de tantas familias que luchan diariamente por salir adelante", dijo.

Un llamado a quienes ejercen cargos públicos

"Quien ejerce una responsabilidad pública, que la viva como un servicio", expresó Ulloa. A los empresarios les pidió procurar oportunidades y condiciones dignas para sus trabajadores. A los ciudadanos les planteó que, al exigir cambios en el país, también examinen cómo actúan en sus responsabilidades cotidianas.

No podemos exigir honestidad si nosotros no somos honestos. No podemos reclamar respeto si no respetamos. No podemos pedir justicia si somos injustos en nuestras pequeñas responsabilidades", afirmó.

Familias que aún duermen en carpas

Ulloa también recordó que, más de un mes y medio después del terremoto, hay familias que todavía duermen en carpas y comunidades que trabajan para reconstruir sus viviendas y templos. Cuestionó que, al retomar la rutina, se vea lo ocurrido como un problema que solo les corresponde a quienes viven en el interior del país.

El arzobispo agradeció los gestos de solidaridad y pidió a los fieles tomar una decisión concreta al inicio del Adviento. Entre las acciones que propuso, mencionó ayudar a una familia afectada por el terremoto, visitar a un enfermo o dedicar más tiempo a los hijos.

¿Qué es el Adviento ?

El Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad en la Iglesia católica. Comienza cuatro domingos antes de la Navidad, cuando los fieles se preparan para celebrar el nacimiento de Jesús. Es un período de espera y esperanza que invita a la oración, la reflexión y la solidaridad.