Tras sufragar en Madrid, Sánchez llamó a "votar en masa" en las legislativas para enviar "un mensaje claro sobre cuál va a ser la orientación" del nuevo Ejecutivo, porque "es muy importante no solo para España, sino también para Europa".

Madrid, España/Pedro Sánchez llamó este domingo a los españoles a votar "en masa" en unas legislativas en las que se juega su continuidad en el poder, ante una derecha favorita en los sondeos y una extrema derecha a las puertas del gobierno por primera vez en medio siglo.

Un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa, donde el socialista Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"La situación actual del país es preocupante, entonces es evidente que se necesita un cambio", estimó a la AFP en Madrid Andrés Zambrano, un funcionario de 30 años.

"Yo quiero algo nuevo, pero el pasado no lo quiero, ya lo conozco, ya lo he vivido", advirtió Itziar López, una profesora en Barcelona.

Tras sufragar en Madrid, Sánchez llamó a "votar en masa" en las legislativas para enviar "un mensaje claro sobre cuál va a ser la orientación" del nuevo Ejecutivo, porque "es muy importante no solo para España, sino también para Europa".

"Cuanto mayor sea esa movilización (...) mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas durante los próximos cuatro años", remarcó con optimismo Sánchez, quien advierte de la "involución" que a su juicio implicaría un gobierno de la oposición.

La mayoría de los sondeos auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar.

Tras votar en Madrid, Feijóo, muy crítico de los escándalos de corrupción del Gobierno, pidió a los españoles que "voten con memoria". "España va a tomar una decisión inapelable" esta jornada, agregó.

En las mesas electorales, que estarán abiertas hasta las 19:00 GMT, están llamados a votar 38,6 millones de españoles.

Crisis

Tras más de ocho años en el poder, Sánchez, de 54 años, llega muy desgastado a estas elecciones.

Consumado superviviente político, adelantó los comicios ante la creciente dificultad para sacar adelante sus reformas en un Parlamento fragmentado.

La crisis de la vivienda ha empañado el buen desempeño de una economía que crece por encima de la media europea.

A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y a familiares del presidente, y dos graves accidentes ferroviarios que han puesto la gestión del Gobierno bajo escrutinio.

La llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta en julio y el reciente repunte de las llegadas a Canarias han situado además la migración en el centro del debate electoral.

La extrema derecha, ¿a las puertas del poder?

Feijóo, de 65 años, aspira a llegar al Palacio de la Moncloa tras no haberlo conseguido por muy poco en 2023. Esta vez, el ascenso de Vox podría cambiar el escenario.

"Espero que los españoles puedan votar sin miedo", dijo el líder de Vox, Santiago Abascal, quien, después de depositar su voto, pidió "una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana".

Vox capitaliza el descontento social y el creciente rechazo a la migración, ganando terreno particularmente entre los jóvenes.

Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, la posibilidad de que la extrema derecha acceda al Ejecutivo español supondría un punto de inflexión en el país.

La batalla por la migración

En un país donde uno de cada cinco habitantes nació en el extranjero, Vox ha vinculado la migración a la inseguridad, la crisis de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

El partido aboga por un plan de "remigración", para expulsar a los extranjeros en situación irregular y aquellos que, a su juicio, no contribuyen a la economía española.

Sánchez reivindica, en cambio, la contribución de la migración a la prosperidad de un país con una población cada vez más envejecida.

Miles de extranjeros siguen pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno socialista.

Los españoles renuevan los 350 diputados del Congreso, y si ninguno de los bloques se asegura 176 escaños para obtener mayoría absoluta, España podría afrontar arduas negociaciones para formar gobierno.