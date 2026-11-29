Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, ambas partes han aplicado distintos grados de censura militar.

Kiev, Ucrania/Ucrania restringirá a los medios de comunicación la publicación de información sobre el impacto de los ataques rusos contra infraestructuras críticas, según un decreto emitido este sábado por el presidente Volodimir Zelenski.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, ambas partes han aplicado distintos grados de censura militar.

En su caso, Ucrania pedía a los medios que no publicaran información sobre los daños o los lugares de impacto de los ataques rusos, alegando que eso daba pistas a Moscú para futuras acciones.

El decreto emitido por Zelenski ordena ahora a su gobierno "tomar medidas urgentes para prohibir a los medios de comunicación cubrir información sobre las consecuencias de la destrucción y los plazos para restaurar las instalaciones de infraestructura crítica".

También se impedirá publicar información sobre la construcción y el estado de las "estructuras de protección" de emplazamientos críticos.

Rusia ha impuesto restricciones similares, además de criminalizar numerosos aspectos de la cobertura de la guerra, por ejemplo, prohibiendo llamar "invasión" a su ofensiva sobre Ucrania.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, señaló que diputados rusos presentaron la semana pasada proyectos de ley para prohibir "la cobertura independiente y no autorizada de las consecuencias de los ataques ucranianos".

En caso de incumplimiento, las penas irían desde multas hasta condenas de cárcel.

En el caso de las medidas ucranianas, estas se propusieron durante una reunión del consejo de seguridad del mes pasado. El decreto no especifica cómo se aplicarán.

Dmitro Litvin, asesor del presidente, admitió este sábado que será "complicado" hacerlas cumplir, porque "una parte significativa de ese tipo de publicaciones procede de canales anónimos de Telegram".

En las últimas semanas, Rusia ha lanzado múltiples ataques con misiles y drones contra la red energética de Ucrania y otros puntos de infraestructura crítica, como los puentes sobre el río Dniéper que conectan las dos orillas de Kiev.

Estas acciones han provocado cortes generalizados de calefacción, electricidad y suministro de agua.

Entre la población cunde el temor de que este invierno sea el más duro de la guerra, que se aproxima ya a los cinco años.