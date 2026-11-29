La isla de casi 9,5 millones de habitantes atraviesa desde hace tiempo una severa crisis económica que se profundizó con el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a comienzos de este año.

Ginebra, Suiza/El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó este sábado a Estados Unidos a levantar las sanciones contra Cuba, tras su visita a la isla.

"Acabo de regresar de #Cuba, entristecido por lo que vi", declaró en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Pasillos de hospital llenos de pequeñas manos aferradas a grandes esperanzas. Personal de salud entregándolo todo. Los niños nunca deberían pagar por disputas políticas", agregó el funcionario en su mensaje.

"Insto a Estados Unidos a levantar las sanciones, por su bien". Durante su visita a Cuba, el jefe de la OMS anunció el martes que la esperanza de vida disminuía por primera vez desde 1950 en la isla, pasando de 78,8 años en 2020 a 74,4 años en 2025.

La isla de casi 9,5 millones de habitantes atraviesa desde hace tiempo una severa crisis económica que se profundizó con el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a comienzos de este año.

Cuba está también bajo embargo estadounidense desde 1962.

Según el director de la OMS, la tasa de mortalidad infantil "se ha más que duplicado", al pasar de 4 muertes por cada 1.000 nacidos en 2020 a 9,9 en 2025.

Asimismo, la mortalidad materna pasó de 37,4 por 1.000 nacidos en 2019 a 44,1 en 2025.

Tedros Adhanom Ghebreyesus anunció durante la semana una ayuda de dos millones de dólares para apoyar la vacunación infantil y la compra de material médico esencial en Cuba.