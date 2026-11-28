Haití cayó 4-2 ante México y ahora enfrentará a Panamá el miércoles 2 de diciembre, en un duelo decisivo para seguir en la lucha por la clasificación.

Panamá/La Selección Femenina de Haití será el próximo rival de Panamá en el Play-In del Campeonato Concacaf W, luego de caer este sábado por marcador de 4-2 ante México, en un resultado que permitió a las mexicanas asegurar su clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

El encuentro definió el camino de ambos equipos en el torneo regional. México cumplió con su objetivo de avanzar, mientras que Haití tendrá que disputar una última instancia para seguir en carrera por los boletos a las grandes citas internacionales.

Las haitianas se enfrentarán a la Selección Femenina de Panamá el próximo miércoles 2 de diciembre, en un partido que tendrá en juego la posibilidad de continuar peleando por la clasificación.

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México impuso su ofensiva ante Haití

El conjunto mexicano abrió el marcador al minuto 13 por intermedio de Diana Ordóñez, pero Haití reaccionó y consiguió el empate al minuto 31 con anotación de Brittany Raphino.

La respuesta de México llegó antes del descanso. Lizbeth Ovalle anotó al minuto 42 para devolverle la ventaja a su selección, mientras que Maricarmen Reyes, en el 45+2, amplió la diferencia y colocó el 3-1 antes de finalizar la primera parte.

Haití no renunció al partido y descontó al minuto 59 gracias a Kethna Louis, que acercó nuevamente a su equipo en el marcador. Sin embargo, México terminó de asegurar la victoria al minuto 73, cuando Lizbeth Ovalle volvió a aparecer para firmar su doblete y establecer el definitivo 4-2.

Con este resultado, México aseguró su clasificación al Mundial femenino y a los Juegos Olímpicos, mientras Haití tendrá que pasar por el Play-In para mantener vivas sus aspiraciones.

Panamá buscará recuperarse ante Haití

La Selección Femenina de Panamá llega a esta instancia después de caer 4-0 ante Canadá en los cuartos de final, por lo que el duelo frente a Haití representa una nueva oportunidad para el equipo dirigido por Toña Is.

Las panameñas tendrán que pasar página de la derrota y preparar un partido decisivo ante un rival que, pese a caer frente a México, mostró capacidad para generar peligro y mantenerse competitivo durante distintos momentos del encuentro.

El próximo miércoles 2 de diciembre, Panamá y Haití se jugarán la continuidad de sus aspiraciones en el Campeonato Concacaf W, en un enfrentamiento que exigirá una respuesta del conjunto canalero después del golpe recibido ante Canadá.