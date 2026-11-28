Canadá impone su dominio en las estadísticas del primer tiempo y Panamá se va al descanso con una cuesta arriba.

Panamá/Canadá se fue al descanso con una ventaja de 2-0 sobre Panamá, con goles de Shelina Zadorsky y Evelyne Viens, y las estadísticas del primer tiempo reflejan con claridad el dominio de las norteamericanas.

El dato que mejor resume lo ocurrido son los goles esperados (xG): 2.23 para Canadá frente a apenas 0.32 de Panamá, una diferencia que muestra la distancia en la calidad de las oportunidades.

La posesión también fue para las canadienses, con un 66% contra el 34% de las canaleras, que tuvieron que correr detrás del balón buena parte de los 45 minutos.

En ataque, la superioridad de Canadá fue notable. Registró 10 tiros totales frente a los 5 de Panamá, de los cuales 3 fueron a puerta, 4 se fueron desviados y 3 fueron bloqueados.

Panamá, por su parte, sumó 1 tiro a puerta, 2 desviados y 2 bloqueados. La diferencia está en la ubicación de los disparos: Canadá sacó 7 tiros dentro del área y solo 3 desde fuera, mientras que Panamá remató 4 veces desde fuera del área y apenas 1 desde dentro.

Las canadienses también generaron 4 grandes ocasiones contra 1 de las panameñas, y tocaron el balón 14 veces en el área rival, frente a solo 3 de Panamá. Además, Canadá estrelló un balón en el poste, mientras que Panamá no lo logró. Ninguno de los dos equipos marcó de cabeza.

En el juego de pases, Canadá completó 249 pases con 200 precisos (80%), mientras que Panamá sumó 127 con 77 precisos (61%). La brecha se amplía en el último tercio: Canadá realizó 68 pases en esa zona y acertó 43 (63%), y Panamá apenas 37, con 14 precisos (38%).

Las canaleras apostaron más por el pase largo, con 37 intentos contra 26 de Canadá, pero solo acertaron 7 (19%), mientras que las canadienses lograron 12 precisos (46%). En los centros, Panamá probó más, con 7 frente a 6, aunque con menor efectividad: 2 precisos (29%) contra 3 (50%) de Canadá.

Entre las panameñas, Flashscore destacó a tres jugadoras con una calificación de 6.5, la mejor del equipo en el primer tiempo. Emily Cedeño jugó los 45 minutos y fue la generadora de juego: creó la única gran ocasión de Panamá, dio 1 pase clave y acertó 7 de 9 pases (78%), incluido 1 de 1 dentro del área. Tocó el balón 14 veces, completó 2 de 2 pases progresivos, ganó 3 de 5 duelos (60%), sufrió 2 faltas y sumó 2 recuperaciones.

Sherline King ingresó en el minuto 22 por Katherine Castillo y jugó 23 minutos. Fue la jugadora de Panamá con más participación ofensiva en ese lapso: realizó 1 tiro bloqueado desde fuera del área, completó 1 de 2 centros y acertó 1 de 2 pases dentro del área. Tocó el balón 19 veces, con 3 de 6 pases progresivos, aunque le costó la precisión (1 de 5 pases). En defensa ganó 1 de 1 entradas y despejó 1 balón.

Deysire Salazar también cumplió los 45 minutos y fue una de las más sólidas en el trabajo defensivo: ganó 5 de 6 duelos (83%), todos por el piso, sumó 4 recuperaciones, ganó 1 de 2 entradas y despejó 1 balón. Con 25 toques, fue la panameña más activa de las tres, completó 13 de 19 pases (68%) y sufrió 3 faltas.