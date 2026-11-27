En la entrevista realizada por Salvador Saldaña a la leyenda española Iker Casillas, se recordó el partido Panamá vs España jugado en el 2012 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez y en especial el gol al estilo Panenka cobrado por Gabriel "Gavilán" Gómez.

Panamá/El legendario guardameta español evocó el amistoso disputado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde España se impuso 1-5 a Panamá.

En una entrevista con Salvador Saldaña, de TVMAX Deportes, recordó detalles del encuentro y hasta la forma en que recibió el gol panameño.

La visita de Iker Casillas a Panamá también fue una oportunidad para recordar uno de los partidos que marcó la historia reciente de los enfrentamientos entre la Selección Nacional y España. El legendario exportero del Real Madrid repasó algunos detalles del amistoso disputado el 14 de noviembre de 2012 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde el conjunto español se llevó la victoria por 1-5.

Durante una entrevista con Salvador Saldaña, de TVMAX Deportes, Casillas demostró que conserva recuerdos de aquella visita, al mencionar algunos momentos del compromiso, disputado bajo las condiciones climáticas características del país.

"Hacía mucho calor, mucha humedad. Ganamos 1-5", recordó el exguardameta, quien también identificó uno de los goles españoles: "Yo creo que ese partido, mira, Sergio Ramos uno de falta".

Casillas también evocó la anotación panameña y la manera en que terminó vencido, con una ejecución desde el punto penal.

"Y el gol de Panamá me lo metieron, yo creo que al final del partido, un penalti que no fue, y me lo tiraron de Panenka", comentó entre risas al recordar aquella acción.

El exinternacional español también hizo referencia a la anotación de Sergio Ramos, que identificó como uno de sus primeros goles de tiro libre, además de recordar la contundencia ofensiva de España durante aquel compromiso.

El amistoso de 2012 quedó como una fecha especial para el fútbol panameño, al enfrentar por primera vez a la selección absoluta contra una España que llegaba con figuras de talla mundial y que terminó imponiéndose por cuatro goles de diferencia.

Más de una década después, Casillas volvió a recordar aquella noche en el Rommel Fernández, rescatando detalles de un partido que permanece en la memoria de los aficionados panameños.