El tránsito hacia Vía España continuará por el carril izquierdo. Desde calle Primera Sur quedará cerrado el acceso a Vía Porras para quienes se dirijan a San Francisco o Carrasquilla.

Ciudad de Panamá, Panamá/El carril derecho de vía Porras estará cerrado a la altura de calle Primera Sur, frente a Plaza The Korner, en el corregimiento de Bella Vista, desde las 9:00 p. m. de este viernes 27 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del lunes 30 de noviembre, informó el Programa Saneamiento de Panamá.

Durante el cierre, los conductores que circulen por vía Porras hacia vía España podrán continuar por el carril izquierdo. Quienes lleguen desde calle Primera Sur con dirección a San Francisco o Carrasquilla deberán utilizar las rutas alternas aprobadas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El cierre parcial permitirá al Consorcio BRD Matasnillo continuar con la segunda fase de los trabajos de la interconexión No. 12, que forma parte del proyecto de diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo.

Las labores se realizarán de forma continua, de día y de noche, bajo el plan de manejo de tránsito vehicular y peatonal de la ATTT.

Los residentes y comerciantes pueden reportar inconvenientes al consorcio a los teléfonos 6926-1848 y 6826-3416, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. al mediodía.