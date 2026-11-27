La vacuna contra la influenza no necesariamente evita que una persona contraiga el virus, pero sí cumple un papel importante en la prevención de complicaciones.

Ciudad de Panamá/Ante la proximidad de las fiestas de Navidad y fin de año, la Caja de Seguro Social (CSS) exhortó a la población a mantener las medidas de prevención para reducir los contagios de virus respiratorios que circulan actualmente en el país.

Aunque los informes epidemiológicos de la institución reflejan una leve disminución de casos durante las últimas semanas, las autoridades sanitarias recomendaron no bajar la guardia, especialmente ante las reuniones familiares, aglomeraciones y actividades propias de la temporada.

La Dra. Yadisel León, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la CSS, explicó que la influenza H1N1 es el virus de mayor circulación en estos momentos, seguido, en menor intensidad, por la influenza tipo B. También se mantienen hospitalizaciones por virus sincitial respiratorio, rinovirus y otros agentes respiratorios.

De acuerdo con las cifras de la institución, actualmente hay 47 pacientes hospitalizados por influenza, de los cuales cinco permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 42 en salas de hospitalización. En cuanto a otros virus respiratorios, se reportan 12 pacientes en UCI y 77 en salas.

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León indicó que los adultos representan la mayoría de los ingresos hospitalarios por influenza, aunque también se registran casos en menores de edad. En cambio, los niños figuran entre los grupos más afectados por el virus sincitial respiratorio.

Entre las recomendaciones para evitar contagios durante las celebraciones de fin de año, la especialista destacó el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla cuando se presenten síntomas respiratorios, guardar reposo y mantener una adecuada hidratación.

Por su parte, el Dr. Hiram Martín, subdirector nacional de Atención Primaria en Salud, instó a la población a acudir a las instalaciones de la CSS para recibir la vacuna contra la influenza, especialmente los grupos más vulnerables, como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

El funcionario aseguró que la institución cuenta con suficientes dosis para atender a la población y recordó que los ciudadanos pueden consultar las redes sociales y canales oficiales de la CSS para conocer los puntos de vacunación habilitados durante los fines de semana.

Martín aclaró que la vacuna contra la influenza no necesariamente evita que una persona contraiga el virus, pero sí cumple un papel importante en la prevención de complicaciones, al reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves, requerir hospitalización o sufrir consecuencias fatales.