Hospitales de la CSS registran más del 80 % de ocupación; influenza y dengue presionan servicios de urgencias

La Caja de Seguro Social (CSS) alertó sobre la elevada demanda de atención médica en sus instalaciones a nivel nacional, en medio de un incremento de pacientes con enfermedades respiratorias, como influenza y otros virus, así como casos de dengue. La situación ha generado una mayor presión sobre los servicios de urgencias y las salas de hospitalización, especialmente en los principales centros médicos de la institución.

De acuerdo con los informes epidemiológicos de la CSS, varios hospitales registran niveles de ocupación superiores al 80 %, aunque la entidad aclaró que estas cifras incluyen pacientes con diferentes enfermedades y condiciones que requieren hospitalización.

Entre los centros hospitalarios identificados por la institución se encuentran:

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en la ciudad de Panamá.

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en Panamá Este.

Hospital Regional Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, provincia de Coclé.

Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en David, provincia de Chiriquí.

La CSS no detalló el porcentaje individual de ocupación de cada hospital ni la cantidad de pacientes ingresados por enfermedades respiratorias o dengue. Sin embargo, señaló que el aumento de la demanda está ejerciendo presión sobre la capacidad de atención de los servicios médicos.

Ante el incremento de pacientes, la institución exhortó a la población a mantener las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagios.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener actualizado el esquema de vacunación contra la influenza, lavarse frecuentemente las manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con otras personas cuando se presenten síntomas respiratorios. También recomendó buscar atención médica oportuna ante signos de enfermedad.

Dengue también aumenta la presión sobre los servicios médicos

Los casos de dengue forman parte de las enfermedades que están contribuyendo a la demanda de atención en sus instalaciones. Por esta razón, es de vital importancia eliminar los criaderos de mosquitos en viviendas y comunidades, especialmente los recipientes y objetos que puedan acumular agua.

¿Cuándo acudir a urgencias?

Ante la alta ocupación hospitalaria, la CSS pidió a los asegurados utilizar adecuadamente los distintos niveles de atención disponibles. Los servicios de urgencias deben reservarse para condiciones que requieran asistencia inmediata, mientras que los centros de atención primaria pueden brindar evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud que no constituyan una emergencia.

La advertencia se produce en un contexto de mayor demanda asistencial, por lo que las autoridades sanitarias insisten en la vacunación, la prevención de contagios y la eliminación de criaderos de mosquitos.