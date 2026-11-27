Una vez formalizada, la adhesión de Bahréin representará un nuevo respaldo internacional al régimen de neutralidad del Canal y a los esfuerzos de Panamá por ampliar la comunidad de Estados comprometidos con su respeto y preservación.

El Gobierno de Panamá recibió con "profundo agradecimiento y satisfacción" la decisión del Reino de Bahréin de iniciar los procedimientos necesarios para formalizar su adhesión al Protocolo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado fechado el 27 de noviembre de 2026.

La comunicación de Bahréin

Según la Cancillería, el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, el doctor Abdullatif bin Rashid Al Zayani, transmitió formalmente en una comunicación oficial del 2 de noviembre de 2026 la disposición de su Gobierno de avanzar en el proceso de adhesión. Lo hizo en respuesta a la invitación que Panamá cursó el 18 de mayo de este año.

El valor del Canal y de Ormuz

El comunicado indica que Bahréin, por su condición de nación marítima y su ubicación en una región de "extraordinaria importancia estratégica", reconoció expresamente el valor del Canal de Panamá y del estrecho de Ormuz para la estabilidad económica mundial, la seguridad energética y la resiliencia de las cadenas internacionales de suministro.

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Panamá sostuvo que la decisión reafirma principios que defiende, como el respeto al derecho internacional, la seguridad marítima, la libertad de navegación y la garantía de que las grandes rutas del comercio mundial permanezcan "abiertas, seguras y estables".

Agradecimiento del presidente

El presidente José Raúl Mulino Quintero expresó, en nombre de su Gobierno y del pueblo panameño, su agradecimiento a Su Majestad el Rey, al Gobierno de Bahréin, a su ministro de Asuntos Exteriores y al pueblo bahreiní por esta muestra de "amistad y solidaridad con Panamá".

Un respaldo "en momentos" de tensión marítima

La Cancillería afirmó que el gesto adquiere especial significado en momentos en que la seguridad de las rutas marítimas internacionales es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. Según el comunicado, la neutralidad permanente del Canal no es solo una garantía para Panamá, sino una contribución a la paz, la estabilidad, la conectividad y la prosperidad de todas las naciones.

Una vez formalizada, la adhesión de Bahréin representará un nuevo respaldo internacional al régimen de neutralidad del Canal y a los esfuerzos de Panamá por ampliar la comunidad de Estados comprometidos con su respeto y preservación.

Reconocimiento a la diplomacia panameña

El Gobierno reconoció además la labor del embajador de Panamá en el Estado de Qatar, concurrente ante el Reino de Bahréin, Johnny Mayani, así como la del personal de la misión diplomática y de los funcionarios de la Cancillería que contribuyeron a concretar el avance.

Panamá añadió que seguirá promoviendo una diplomacia que convierta su posición geográfica y su vocación marítima en una plataforma de entendimiento, cooperación y confianza entre las naciones. "Un Canal neutral, abierto y seguro" es, concluye el comunicado, una garantía para el país y un bien de importancia estratégica para el mundo.