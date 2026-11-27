Los merengues buscan ampliar su racha perfecta en casa ante un rival que tropieza lejos de Vitoria.

Panamá/El Real Madrid no está para relajarse. Con diez victorias consecutivas en todas las competiciones, los de José Mourinho reciben a un Alavés que acaba de salir del bache y que, fuera de casa, sigue sin encontrar su mejor versión. La cima de La Liga espera.

Un Madrid en racha

El equipo blanco vive un momento dulce en todos los frentes. Llega de golear 5-1 al PSV en Europa, donde mantiene su récord perfecto, y de vencer 2-1 al Celta de Vigo en la liga, ambos en el Santiago Bernabéu. Con esos resultados, la racha llegó a diez partidos ganados y acercó a Mourinho a un hito histórico.

Una victoria tendría doble premio: Alavés sería el club número 26 al que el técnico portugués derrota en La Liga, y el Madrid abriría un campeonato con siete triunfos locales consecutivos, algo que no ocurría desde la temporada 2010/11, justo cuando Mourinho comenzó su primera etapa en el banquillo merengue.

Un Alavés que respira, pero sufre de visitante

El conjunto de Quique Sánchez Flores cortó su peor sequía desde febrero de 2022 (tres empates y cinco derrotas) al imponerse 3-1 al Deportivo A Coruña. Gracias a un buen arranque de temporada, comienza la jornada en el noveno puesto, aunque salir de casa podría costarle su lugar en la mitad alta.

Y es que como visitante el panorama es gris: apenas una victoria en los últimos diez partidos de liga (cinco empates y cuatro derrotas), incluida su última visita al Bernabéu.

Historial totalmente blanco

El pasado favorece ampliamente al local. El Madrid ha ganado 18 de los últimos 20 duelos en casa ante el Alavés y los últimos nueve en total. Si vuelve a imponerse, el equipo vasco firmará su peor racha de derrotas consecutivas contra un mismo rival en la historia de la máxima categoría.

Datos y estadísticas

El Madrid anotó primero en diez de sus 11 victorias ligueras.

ligueras. Seis de los últimos siete partidos del Madrid como local vieron goles de ambos equipos.

partidos del Madrid como local vieron goles de ambos equipos. Seis de los últimos siete del Alavés en todas las competiciones también terminaron con anotaciones de ambos lados.

del Alavés en todas las competiciones también terminaron con anotaciones de ambos lados. Solo uno de los últimos 12 partidos del Alavés como visitante en liga se decidió por dos goles o más de diferencia.

Jugadores a seguir y bajas

Jude Bellingham llega con la confianza por las nubes tras marcar un golazo candidato a mejor gol de la temporada entre semana, el 12.º de sus últimos 16 tantos con el club que llegó en el Bernabéu.

Del lado visitante, Lucas Boyé vivió una tarde inolvidable en la jornada anterior: se convirtió en el primer jugador del Alavés en el siglo XXI en marcar, asistir y fallar un penalti en un mismo partido de La Liga. Ojo con él en el cierre, pues tres de sus últimos cuatro goles llegaron en la segunda mitad.

En cuanto a las bajas, Endrick es duda en el Madrid tras perderse el compromiso de mitad de semana, al igual que Hugo Novoa en el Alavés, quien salió cojeando en el último encuentro.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Diomande, Mbappé, Vinícius.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Jonny; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Pablo Ibáñez, Rebbach; Toni Martínez, Boyé.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Marcador probable: Real Madrid 3-1 Alavés.