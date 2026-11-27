De acuerdo con el calendario divulgado, algunas sucursales mantendrán sus puertas abiertas en fechas específicas, mientras que el resto de los establecimientos permanecerá cerrado.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó sobre los ajustes en los horarios de atención de las Tiendas del Pueblo durante la primera semana de diciembre, debido a la realización de las Naviferias 2026.

De acuerdo con el calendario divulgado, algunas sucursales mantendrán sus puertas abiertas en fechas específicas, mientras que el resto de los establecimientos permanecerá cerrado durante ese periodo.

Entre los puntos que estarán operando se encuentra la agencia del IMA en Changuinola, que abrirá los días 1 y 3 de diciembre. Asimismo, el Mercado Agrícola de La Pintada atenderá el 2 de diciembre.

Por su parte, Frigo San Antonio, Silos Pan de Azúcar, Bingos Nacionales y el Mercado de Alcalde Díaz abrirán los días 3 y 4 de diciembre.

En tanto, Merca La Chorrera mantendrá operaciones del 1 al 4 de diciembre, mientras que los establecimientos de Río Hato y Aguadulce estarán abiertos del 2 al 4 de diciembre.

El IMA indicó que las demás Tiendas del Pueblo permanecerán cerradas durante la primera semana de diciembre, por lo que recomendó a los consumidores tomar en cuenta el calendario antes de acudir a estos establecimientos.