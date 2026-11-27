La administración municipal afirmó que el problema no responde a una falta de recaudación , sino a las retenciones judiciales de fondos que, según denunció, se realizan sin previo aviso y afectan la autonomía municipal.

La Alcaldía de Arraiján informó que los secuestros judiciales de sus cuentas municipales ya alcanzan los B/.300 mil, producto de reclamos por prestaciones laborales de exfuncionarios de administraciones anteriores. Según la entidad, las retenciones comprometen el funcionamiento de la institución, el pago de obligaciones y la ejecución de proyectos comunitarios.

En un comunicado, la administración municipal explicó que la situación se origina en procesos judiciales iniciados desde noviembre de 2024 por cerca de 300 exfuncionarios ante el Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP), quienes reclaman el pago de prestaciones laborales pendientes.

La Alcaldía aseguró que heredó deudas superiores al millón de dólares únicamente en concepto de prestaciones laborales y sostuvo que los secuestros de sus cuentas afectan los recursos destinados al pago de la planilla, las cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS), el Siacap, proveedores y acreedores.

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Alcaldía descarta falta de recaudación

La administración municipal afirmó que el problema no responde a una falta de recaudación, sino a las retenciones judiciales de fondos que, según denunció, se realizan sin previo aviso y afectan la autonomía municipal.

También señaló que estas medidas comprometen el pago del funcionamiento que reclaman los representantes de corregimiento y los recursos destinados a las juntas comunales.

Recortes de personal y obras paralizadas

Ante las dificultades financieras, la Alcaldía informó que ha adoptado varias medidas para sostener sus operaciones, entre ellas la desvinculación del 30% de sus funcionarios, la cancelación de actividades comunitarias y la paralización de obras y proyectos.

Además, indicó que suspendió los pagos de prestaciones laborales a exfuncionarios, incluidos décimo tercer mes, prima de antigüedad y vacaciones proporcionales o vencidas.

Alcaldía presenta denuncias

La institución informó que presentó denuncias ante el Ministerio Público y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por esta situación.

En su pronunciamiento, la administración advirtió que los recursos que logra recaudar pueden ser retenidos de manera imprevista, lo que dificulta garantizar los servicios y compromisos municipales.

La Alcaldía sostuvo que las retenciones representan una afectación a la autonomía local y advirtió que, de mantenerse, podrían continuar limitando su capacidad para atender las necesidades de las comunidades.