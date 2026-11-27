Los nuevos uniformados, que completaron seis meses de formación en Darién, fueron juramentados por el presidente José Raúl Mulino durante una ceremonia realizada en Progreso, distrito de Barú, Chiriquí. Del total, 197 se incorporan al Senafront y 191 al Servicio Nacional de Migración.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 388 nuevos uniformados se incorporan a los estamentos de seguridad de Panamá, luego de completar seis meses de formación y ser juramentados este viernes por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en una ceremonia realizada en los terrenos de la Cuarta Brigada Occidental, en Progreso, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

La promoción XXV-A Licenciado Próspero Quezada está integrada por 197 agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y 191 inspectores del Servicio Nacional de Migración (SNM), quienes recibieron entrenamiento en la Escuela de Agentes Guardafronteras, ubicada en la sede de la Primera Brigada Oriental de Metetí, en Darién.

Durante su formación, los graduados aprobaron módulos de doctrina, principios legales, procedimientos policiales, supervivencia y otros componentes tácticos. En el acto, el presidente Mulino destacó el papel de los estamentos de seguridad en la protección del territorio y la atención de las amenazas relacionadas con el crimen organizado. También aseguró que mantendrá el respaldo a las acciones contra estas organizaciones.

El mandatario también reconoció la labor de los uniformados durante la atención humanitaria en las comunidades afectadas por el terremoto, donde participaron en el traslado de alimentos, agua y medicamentos. "La acción rápida, eficiente y coordinada de nuestras fuerzas permitió llevar alimentos, agua y medicinas a comunidades lejanas cuando más lo necesitaban. Allí estuvieron, como siempre, al servicio de los panameños", señaló.

Mulino se refirió además a las operaciones desarrolladas en la frontera, en coordinación con Estados Unidos y otros países aliados, y afirmó que estas permitieron ampliar las capacidades del Servicio Nacional de Migración y reducir en un 99 % el tránsito irregular por esa ruta. El presidente también expresó el respaldo de Panamá a los esfuerzos del Gobierno de Colombia para fumigar y destruir cultivos de coca.

Según indicó, conversó con autoridades colombianas sobre la posibilidad de que ese programa se concrete próximamente. "En la medida en que sea exitoso, los índices de narcotráfico en nuestro país van a bajar", sostuvo. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los graduados que ocuparon los primeros puestos. El agente del Senafront Enrique Joel Gómez Argüelles obtuvo el primer puesto integral, mientras que el inspector del SNM Javier Marlon Alcívar Rodríguez alcanzó el primer puesto académico.

En representación de los nuevos uniformados, Gómez Argüelles expresó la disposición de los graduados para asumir sus funciones. "Nos ponemos a disposición del país para servirle y protegerlo. Hombres y mujeres con el compromiso de salvaguardar la patria», dijo. En el acto participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego; el director general del Senafront, Larry Solís Velásquez, y el director general del SNM, Roger Mojica, además de oficiales de ambos estamentos y familiares de los graduados.