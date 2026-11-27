Aunque el rojo, verde y dorado continúan siendo los colores tradicionales de la Navidad, cada vez son más las personas que se atreven a experimentar con nuevas combinaciones.

Ciudad de Panamá/Decorar el hogar para la temporada navideña es una tradición que cada año representa un reto para muchas familias, que buscan los adornos más bonitos, originales y económicos para ambientar sus casas y disfrutar de las fiestas de fin de año.

Aunque el rojo, verde y dorado continúan siendo los colores tradicionales de la Navidad, cada vez son más las personas que se atreven a experimentar con nuevas combinaciones. Tonalidades como el azul, blanco y rosado también han ganado espacio entre las preferencias de quienes buscan darle un estilo diferente a sus hogares.

“Mi arbolito es blanco y lo quiero poner todo de azul. Es la primera vez que lo voy a hacer este año. Me gusta el azul”, comentó una consumidora.

Para este 2026, las tendencias apuestan por combinar calidez, nostalgia y elementos naturales. Los tonos tierra y el rojo vino cobran protagonismo, mientras que los adornos tradicionales se reinventan con nuevos diseños y texturas.

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Entre los elementos que destacan esta temporada están los lazos de gran tamaño, conocidos como XL, elaborados en terciopelo, satín o lino, que se han convertido en uno de los adornos favoritos para los árboles de Navidad, incluso como alternativa a la tradicional estrella en la punta.

Alejandra Purcait, jefa de Mercadeo de El Costo, señaló que los elementos clásicos siguen teniendo una fuerte presencia, aunque este año destaca especialmente el tono rojo vino en diferentes artículos decorativos.

“Lo tradicional siempre va a marcar y este año está mucho más pegado el tono rojo vino en artículos de todo tipo, tanto bolitas como lazos”, indicó.

Sin embargo, más allá de las tendencias y los colores de temporada, la decoración con mayor significado sigue siendo aquella que reúne recuerdos familiares. Fotografías en blanco y negro, esferas de distintos años, adornos elaborados por los niños y piezas adquiridas durante viajes forman parte de los elementos que muchas familias conservan y combinan en sus árboles.

Así, cada hogar encuentra su propio estilo para recibir la Navidad, entre nuevas tendencias, creatividad y detalles que mantienen vivo el valor sentimental de estas celebraciones.

Con información de Hellen Concepción