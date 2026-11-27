Los conductores también plantean la necesidad de habilitar estacionamientos públicos en el área, debido a los costos que representan las opciones privadas disponibles.

Ciudad de Panamá/Los alrededores del Instituto Oncológico Nacional (ION) se han convertido en un punto de preocupación para conductores y familiares de pacientes, quienes denuncian constantes robos y daños a sus vehículos mientras acuden al centro médico o cumplen con sus jornadas laborales.

Vidrios rotos, retrovisores y copas desaparecidas, además del robo de baterías, son algunas de las situaciones que aseguran enfrentar quienes estacionan en el sector. A las preocupaciones por la atención médica se suma ahora la inseguridad que afecta sus vehículos.

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Efraín Paz es uno de los afectados. Al finalizar su turno de trabajo y dirigirse hacia su automóvil, se encontró con una persona dentro del vehículo. Según relató, este tipo de situaciones se ha vuelto frecuente entre sus compañeros.

“Casi es común que tú llegues al carro y alguien esté dentro. Hace unos días a mi colega también le reventaron el vidrio. Se llevan las copas de los carros, los retrovisores, las baterías”, contó Paz.

En este último incidente, personal de seguridad y algunos transeúntes lograron retener al presunto responsable hasta la llegada de las unidades de la Policía Nacional.

Ante esta situación, los conductores también plantean la necesidad de habilitar estacionamientos públicos en el área, debido a los costos que representan las opciones privadas disponibles.

“Los privados están allá arriba y cuestan 0.05 centavos el minuto. Imagínese cuando usted sale de ahí”, manifestó uno de los usuarios.

Por su parte, la Policía Nacional informó que ha incrementado los operativos y reforzado la seguridad en el sector, ante las situaciones denunciadas por conductores y personas que frecuentan los alrededores del Instituto Oncológico Nacional.

Con información de Jessica Román