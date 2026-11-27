Según las investigaciones, los fondos no habrían sido utilizados para los fines establecidos por la ley, sino destinados a otros propósitos no autorizados.

Siete fincas y un vehículo 4x4, valorados en unos $500 mil, quedaron bajo secuestro en el marco de una investigación por el presunto uso irregular de más de $760 mil del seguro educativo asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, en este proceso se mantienen cuatro personas imputadas: un funcionario y un exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), así como dos secretarios generales del sindicato.

Los investigados enfrentan cargos por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

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Investigan manejo de fondos del seguro educativo

La investigación se relaciona con el presunto uso irregular de recursos provenientes del seguro educativo que fueron asignados por el Mitradel a programas de educación sindical y formación de trabajadores entre 2019 y 2023.

Según las investigaciones, los fondos no habrían sido utilizados para los fines establecidos por la ley, sino destinados a otros propósitos no autorizados.

La Contraloría General de la República determinó una posible afectación al Estado superior a los $760 mil, vinculada a los recursos entregados a Conusi durante ese periodo.

Bienes están valorados en $500 mil

La Procuraduría informó que los siete inmuebles y el vehículo 4x4 alcanzan un valor aproximado de $500 mil.

La entidad reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Los bienes fueron objeto de una medida de secuestro legalizada dentro del proceso; la investigación se mantiene por presuntos delitos.