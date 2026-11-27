La defensora del Pueblo, Ángela Russo, pidió que se mantengan las salidas al patio. El director del Sistema Penitenciario, Fabián Camargo, anunció que las jornadas médicas se extenderán a otros centros tras la realizada en Nueva Esperanza, en Colón.

Ciudad de Panamá, Panamá/La atención médica que reciben los privados de libertad, la comida que se les sirve y el tiempo que pueden pasar al aire libre fueron algunas de las preocupaciones que abordaron la defensora del Pueblo, Ángela Russo, y el director del Sistema Penitenciario, Fabián Camargo, en su primera reunión.

Ambos acordaron formalizar las mesas de trabajo para dar seguimiento a los problemas identificados.

Russo planteó la necesidad de que se respete el derecho de los privados de libertad a salir al patio. También se refirió a los esfuerzos del Sistema Penitenciario por mejorar la alimentación y destacó la importancia de que se haya iniciado la reclasificación de las personas privadas de libertad.

Otros temas del encuentro fueron el acceso al agua, el estado de las instalaciones y la situación legal de los detenidos.

Jornadas médicas llegarán a otros centros

Camargo detalló que 120 funcionarios del Ministerio de Salud participaron en una jornada médica en el centro penitenciario Nueva Esperanza, en Colón. Según el director, estas jornadas se extenderán a otros centros penitenciarios.

“Nos vamos a sumar en equipo porque es un trabajo interinstitucional que queremos hacer y se han agendado siguientes mesas de trabajo”, dijo Camargo. Según las autoridades, las reuniones continuarán en los próximos días.

Como recordarán, Camargo asumió el cargo tras la renuncia de Chanan Singh, quien dejó el cargo dejando fuertes cuestionamientos sobre los agentes de la Policía Nacional en las cárceles y pidiendo que salgan del interior de los centros penitenciarios.

Con información de Kayra Saldaña.