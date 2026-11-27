El reconocimiento, otorgado por el ITSE en conjunto con la empresa Adimaq, busca destacar el valor de la educación técnica y su aporte a la formación de profesionales capacitados.

Ciudad de Panamá/Seis egresados de la Escuela de Tecnología Industrial del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) fueron reconocidos por su esfuerzo, dedicación y compromiso durante su formación académica, al culminar sus estudios en las carreras de Tecnología Automotriz, Técnico Superior en Equipo Pesado y Técnico Superior en Equipo Liviano.

Entre los estudiantes reconocidos se encuentran Solimar, Arnulfo, César, Juan Carlos, Karen y Carlos, quienes destacaron los retos que enfrentaron durante su preparación y el acompañamiento de sus docentes para alcanzar esta meta.

“Las materias no son fáciles, pero lo hemos logrado porque los profesores siempre están a nuestra disposición y hemos llegado a cumplir”, expresó Arnulfo, uno de los egresados.

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El reconocimiento, otorgado por el ITSE en conjunto con la empresa Adimaq, busca destacar el valor de la educación técnica y su aporte a la formación de profesionales capacitados para responder a las necesidades de la industria.

Dafni Mora, gerente educativa del ITSE, explicó que esta iniciativa forma parte de las alianzas estratégicas que mantiene la institución con el sector empresarial para impulsar el desarrollo de sus estudiantes.

Estas colaboraciones entre los centros de formación académica y las empresas permiten identificar las demandas del mercado laboral, fortalecer los programas educativos y generar oportunidades para facilitar la inserción laboral de los nuevos profesionales.

Con información de Yenny Caballero