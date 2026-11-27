Panamá/El San Francisco FC y el Deportivo Árabe Unido se enfrentan este viernes 27 de noviembre, a las 8:30 p.m., en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2026 de la LPF.

Los monjes están obligados a remontar el 1-0 de la ida, con gol de Óscar Peñalba, mientras que el conjunto colonense buscará defender su ventaja y asegurar su boleto a la final.

San Francisco terminó líder del Oeste con 30 puntos, mientras que Árabe Unido fue segundo del Este con 27 unidades.

El duelo decisivo será gratis y en vivo por TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá.