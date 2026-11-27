¡HOY! Sintoniza el partido entre San Francisco y Árabe Unido, en las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la LPF, a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La emoción de las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega a su momento decisivo. San Francisco FC y Deportivo Árabe Unido se enfrentarán este viernes 27 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un compromiso que definirá al primer finalista del campeonato.

El conjunto colonense llega con ventaja de 1-0 en el marcador global, luego de imponerse en el encuentro de ida disputado en el estadio Armando Dely Valdés. La anotación de Óscar Peñalba fue suficiente para que el 'Expreso Azul' tomara la delantera en una eliminatoria que todavía está lejos de tener un dueño definitivo.

Para los dirigidos por Jorge Dely Valdés, el desafío será encontrar los caminos para vulnerar la defensa colonense y conseguir una remontada que los acerque a una nueva final. San Francisco terminó como líder de la Conferencia Oeste con 30 puntos y demostró durante la fase regular que tiene argumentos ofensivos para competir.

Por su parte, el Árabe Unido, bajo la conducción de Juan Sergio Guzmán, intentará hacer valer la ventaja conseguida en casa. El equipo colonense sabe que un empate le bastaría para sellar su clasificación, por lo que deberá combinar orden defensivo, concentración y capacidad para aprovechar los espacios que pueda dejar su rival.

Jugadores a seguir

Ronaldo Dinolis (San Francisco FC): El delantero es una de las principales cartas ofensivas de los Monjes . Cerró la fase regular con 11 anotaciones y será una referencia importante para un equipo que necesita goles. Su capacidad para encontrar espacios y su olfato dentro del área pueden marcar diferencias en una noche en la que San Francisco está obligado a buscar el resultado.

El delantero es una de las principales cartas ofensivas de . Cerró la fase regular con 11 anotaciones y será una referencia importante para un equipo que necesita goles. Su capacidad para encontrar espacios y su olfato dentro del área pueden marcar diferencias en una noche en la que está obligado a buscar el resultado. Óscar Peñalba (Árabe Unido): El atacante colonense llega con protagonismo después de marcar el único gol del partido de ida. Su oportunismo y capacidad para aprovechar los errores defensivos serán importantes para un Árabe Unido que podría encontrar espacios si San Francisco adelanta sus líneas en busca de la remontada.

Se prometen emociones

El contexto del encuentro anticipa dos planteamientos distintos. San Francisco tendrá que asumir la iniciativa, buscar profundidad por las bandas y generar ocasiones para igualar la serie. Árabe Unido, en cambio, podría apostar por la paciencia, la solidez defensiva y las transiciones rápidas para aprovechar la necesidad de su adversario.

Además, el antecedente de la fase regular favorece al conjunto colonense, que venció 2-1 a los Monjes en la novena jornada. Sin embargo, una semifinal siempre representa una historia diferente y el margen de un solo gol mantiene todas las posibilidades abiertas.

La historia también juega su papel: Árabe Unido busca volver a una final y acercarse a un título que no consigue desde el Apertura 2016, mientras que San Francisco quiere recuperar el protagonismo y luchar por un campeonato que no conquista desde el Apertura 2014.

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