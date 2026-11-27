Decorar el hogar para la temporada navideña es una tradición que cada año representa un reto para muchas familias, que buscan los adornos más bonitos, originales y económicos para ambientar sus casas y disfrutar de las fiestas de fin de año.

Aunque el rojo, verde y dorado continúan siendo los colores tradicionales de la Navidad, cada vez son más las personas que se atreven a experimentar con nuevas combinaciones. Tonalidades como el azul, blanco y rosado también han ganado espacio entre las preferencias de quienes buscan darle un estilo diferente a sus hogares.