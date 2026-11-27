Panamá/El San Francisco FC y el Deportivo Árabe Unido se enfrentan este viernes 27 de noviembre en el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en un duelo que definirá al finalista de la competición.

El encuentro está programado para las 8:30 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde los monjes buscarán remontar la desventaja de 1-0 sufrida en el partido de ida, tras el gol de Óscar Peñalba que le dio la victoria al conjunto colonense.

El equipo chorrerano llega con la obligación de buscar el resultado para mantener vivas sus aspiraciones de disputar el título, mientras que el Árabe Unido intentará defender su ventaja y sellar su clasificación a la gran final del campeonato.

En la fase regular, el San Francisco FC terminó como líder de la Conferencia Oeste, con 30 puntos, producto de una campaña en la que anotó 30 goles y recibió 20. En su ofensiva sobresalieron Ronaldo Dinolis, con 11 anotaciones, y Kevin Bonilla, con siete tantos.

Por su parte, el Deportivo Árabe Unido concluyó en la segunda posición de la Conferencia Este, con 27 unidades. Sus principales referentes ofensivos fueron Rubén Collymore, con cuatro goles, y Armando Cooper y Óscar Peñalba, con tres anotaciones cada uno.

En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos equipos, el conjunto colonense mantiene la ventaja, con siete victorias, mientras que el San Francisco registra dos triunfos y tres empates, según los datos suministrados.

La semifinal promete emociones en el Rommel Fernández, con dos históricos del fútbol panameño que buscarán dar el paso definitivo hacia la final del Apertura 2026.

El partido será gratis y en vivo por TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá, con toda la cobertura de FutbolTVMAX.