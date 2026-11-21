El ITSE aplicó su evaluación de admisión para 16 ofertas académicas de ciclo corto con alta empleabilidad.

Ciudad de Panamá/Más de mil aspirantes acudieron este sábado 21 de noviembre a presentar la prueba Piense 2 en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), con el objetivo de ingresar a una de sus opciones académicas de educación superior técnica.

De acuerdo con Dafni Mora, gerente educativa del ITSE, la jornada registró una alta participación de interesados en la oferta académica de la institución.

"Hoy tenemos la prueba Piense 2; en el día de hoy hemos recibido una cantidad de más de 1,000 inscritos para el día de hoy para las carreras que nosotros estamos ofreciendo", señaló la gerente educativa del ITSE.

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Mora explicó que la institución cuenta con cuatro escuelas y 16 carreras técnicas superiores diseñadas bajo un esquema de ciclo corto, con una duración aproximada de dos años a dos años y medio. Según indicó, estos programas están "altamente orientados a lo que es el sector productivo, la alta empleabilidad que nosotros también estamos ofreciendo".

Sobre la metodología de enseñanza en el ITSE en Panamá, la gerente educativa destacó que los estudiantes se forman bajo un modelo educativo práctico: "Se aprende haciendo, 40% teórico, 60% práctico".

Asimismo, Mora precisó que la preparación de los futuros técnicos integra habilidades complementarias exigidas por las empresas actuales. "De igual manera, se tiene lo que es un enfoque también en las competencias socioemocionales y en la enseñanza del idioma inglés", puntualizó.

Con información de Fabio Caballero.