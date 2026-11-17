El encuentro se perfila como un espacio para fortalecer los ecosistemas de innovación, facilitar el intercambio de conocimientos y establecer alianzas entre universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas y emprendedores.

Ciudad de Panamá/Con la participación de representantes de más de 17 países y más de 200 exponentes, Panamá desarrolla por segundo año consecutivo el Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación AFIDE 2026, que en su décima cuarta edición busca impulsar una nueva cultura emprendedora y fortalecer la innovación para contribuir al desarrollo de la sociedad.

Bajo el lema “Creación de una nueva cultura emprendedora y de innovación, retos para una mejor sociedad”, el encuentro reúne a académicos, investigadores, empresarios y emprendedores de América Latina y Europa, en una agenda que contempla conferencias magistrales, exposiciones paralelas y giras técnicas.

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Dafni Mora, gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (Itse), destacó la participación internacional y las expectativas que se tienen con esta edición, cuyas actividades comenzaron el día anterior y continuaron con una jornada de conferencias en las instalaciones del campus.

La programación se extenderá hasta el viernes, cuando se realizarán giras técnicas para conocer experiencias y proyectos vinculados con el emprendimiento y la innovación.

Uno de los principales propósitos del congreso es promover el emprendimiento desde diferentes perspectivas, tanto en el ámbito personal como en el empresarial e institucional.

José Carlos Sánchez, presidente de AFIDE, señaló que emprender también implica innovar, incluso cuando se desarrollan actividades que ya existen, pues representa una decisión de transformar una situación y buscar nuevas oportunidades.

El encuentro se perfila como un espacio para fortalecer los ecosistemas de innovación, facilitar el intercambio de conocimientos y establecer alianzas entre universidades, centros de investigación, organismos públicos, empresas y emprendedores.

Con esta iniciativa, Panamá busca consolidarse como punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la cooperación internacional en materia de emprendimiento e innovación.

Con información de Jessica Román