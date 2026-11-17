En el mercado San Felipe Neri, algunos de los productos más buscados para estas fechas mantienen precios accesibles.

Ciudad de Panamá/A pocas semanas de las celebraciones de fin de año, los consumidores comienzan a organizar las compras para preparar los tradicionales platos navideños. En el Mercado San Felipe Neri, algunos de los productos más buscados para estas fechas mantienen precios accesibles, aunque los vendedores advierten que podrían variar en los próximos días.

Entre los vegetales utilizados para la preparación de ensaladas y otros acompañamientos, la papa se comercializa a $0.75, la zanahoria a $1.25, la cebolla a $1.50, el ají a $2.00, el tomate a $2.00 y la lechuga a $3.00.

Alan de la Cruz, vendedor del mercado, señaló que actualmente los precios se mantienen accesibles, pero su comportamiento dependerá de factores como el costo del combustible, las condiciones climáticas y el rendimiento de las cosechas.

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“Ahora mismo están accesibles los productos, pero no sabemos de aquí a mañana. Hay factores que influyen, como el combustible, el clima y la cosecha”, indicó.

Uno de los productos más buscados durante la temporada es el guandú, que ya registra un incremento en su precio. Actualmente, la libra se comercializa en $6 y existe la posibilidad de que continúe aumentando en los próximos días.

Para quienes tienen previsto preparar tamales, las cinco libras de maíz se encuentran a $2.50, mientras que la masa sin preparar se vende a $1 la libra.

Por otro lado, los consumidores que acostumbran preparar chicha de saril para compartir durante las fiestas pueden encontrar la libra de este producto a $1.

Los vendedores esperan que el movimiento comercial aumente conforme se acerquen las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, mientras los consumidores buscan anticipar sus compras para evitar posibles incrementos en los precios.

Con información de Luis Mendoza