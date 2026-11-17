En diciembre, se publicará el pliego para rehabilitar la carretera Macaracas–Tonosí. Aproximadamente $10 millones corresponden a proyectos en Veraguas, Herrera y Los Santos, mientras que otros $4 millones se destinarán a seis puntos críticos en la comarca Ngäbe Buglé.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció proyectos por aproximadamente $14 millones para atender carreteras, puentes y puntos críticos afectados por el sismo del pasado 9 de octubre en las provincias centrales y la comarca Ngäbe Buglé.

El ministro José Luis Andrade presentó ante el Consejo de Gabinete un informe que recoge unos siete proyectos de rehabilitación y construcción de carreteras e igual cantidad de proyectos para puentes vehiculares.

Para Veraguas, Herrera y Los Santos, las intervenciones suman aproximadamente $10 millones, entre estudios, diseños, rehabilitación y construcción de carreteras y puentes. En la comarca Ngäbe Buglé se destinarán otros $4 millones para atender unos seis puntos críticos.

Carreteras afectadas y próximos procesos

Entre los proyectos figura la rehabilitación de la carretera Tonosí–Búcaro, donde se identificaron 12 puntos críticos, por un monto de $3,325,693.07.

En la carretera Macaracas–Tonosí se contempla la atención de puntos críticos por $265,764.32. Sobre esta vía, el MOP informó que en diciembre de 2026 se publicará el pliego de cargos para licitar su rehabilitación, con el propósito de contribuir a la reactivación económica del sector.

En la carretera Atalaya–Mariato–Quebro–Arenas–Las Flores se encontraron ocho puntos críticos a causa del sismo. Actualmente, el proyecto está en etapa de estudios geofísicos, geológicos, geotécnicos y diseño de soluciones, por $107,374.50. Para la reparación de puntos críticos en la carretera Tonosí–playa Venao, se recibieron dos propuestas que se encuentran en evaluación.

También se realizan estudios geofísicos, geológicos, geotécnicos y diseños de soluciones de acción inmediata para nueve puntos críticos en Las Tablas y Tonosí, por $146,857.50. El informe incluye, además, la atención de un punto crítico en el cerro El Tijera, distrito de Ocú, por $642,321.00, y otro en el corregimiento de Zapotillo, distrito de Las Palmas, Veraguas, por $414,105.62.

Rehabilitación de puentes en Los Santos

En cuanto a los pasos vehiculares, el MOP prevé la rehabilitación de los puentes sobre los ríos Oria, por $472,200.42; Agua Buena, por $194,857.13; y Tonosí, por $364,612.34.

También se contempla un proyecto por $771,325.52 para los puentes sobre la quebrada Los Ranchos y los ríos Agua Buena 2, Viejo Izquierdo, Viejo Derecho, Joaquín y Quema, todos ubicados en la provincia de Los Santos.