Canasta básica registra aumento de precios entre enero y septiembre de 2026

El monitoreo de la Acodeco permite comparar los precios de los alimentos en distintos establecimientos y ofrece una referencia para que los consumidores evalúen dónde realizar sus compras.

Ciudad de Panamá/El costo de la canasta básica de alimentos en Panamá registró un incremento entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el monitoreo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). El gasto mensual de los hogares también depende del establecimiento donde se compren los productos.

Según el informe, la canasta básica en los supermercados representa un gasto mensual aproximado de $306, mientras que en minisúperes y abarroterías el costo puede elevarse hasta los $360.

El aumento de los precios preocupa a los consumidores, quienes aseguran que el presupuesto destinado a la alimentación resulta cada vez más difícil de ajustar ante el costo de los productos.

“La canasta está cara. Si usted va de compras ya con $200, no se come; tiene que ser por lo mínimo en comida $350”, manifestó un consumidor consultado sobre el tema.

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Ante esta situación, algunas personas optan por acudir a mercados como Merca Panamá para buscar mejores precios en granos, vegetales y verduras. Sin embargo, compradores señalan que también han percibido incrementos en estos productos, lo que reduce las posibilidades de ahorro.

Por su parte, los productores indicaron que las condiciones climáticas registradas durante este año han tenido efectos en la producción agrícola y han incidido en algunos costos de campo.

Los comerciantes, en tanto, explicaron que el comportamiento de los precios varía según el producto: mientras algunos mantienen sus costos, otros han experimentado aumentos.

Con información de María de Gracia