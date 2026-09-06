Cámara de Comercio respalda la Canasta Básica pa’ Ti y rechaza volver al control de precios

El presidente de la Cciap, Aurelio Barría, consideró que la iniciativa avanza en la dirección correcta porque promueve el diálogo y la participación voluntaria del sector privado.

Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) respaldó la propuesta del Gobierno para desarrollar la Canasta Básica pa’ Ti como una alternativa para reducir el costo de los alimentos, pero rechazó regresar al control de precios.

El presidente del gremio empresarial, Aurelio Barría Pino, destacó que la iniciativa propone un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado, sin intervenir directamente en la fijación de los precios.

Las conversaciones con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para desarrollar la Canasta Básica pa’ Ti plantean una ruta diferente: diálogo, participación voluntaria del sector privado y búsqueda de mejores precios sin regresar a esquemas de control”, expresó el presidente en su comunicado dominical.

Barría respaldó directamente esta alternativa al señalar: “Ese enfoque va en la dirección correcta”.

El dirigente sostuvo que existe disposición del sector privado para participar, pero indicó que el Gobierno debe desempeñar un papel de facilitador y respetar las condiciones de cada cadena de comercialización.

“Existe disposición del sector privado para aportar. El Gobierno debe asumir un rol de facilitador y la participación de las empresas debe ser voluntaria, respetando la competencia y la realidad de cada cadena de comercialización”, manifestó.

A su juicio, el mecanismo debe promover una mayor cantidad de productos y alternativas para los compradores. “La fórmula debe ser sencilla: más competencia, más oferta y mejores opciones para el consumidor”, planteó.

Ahorro y disponibilidad

Aunque respaldó el enfoque, Barría sostuvo que la iniciativa deberá traducirse en beneficios verificables para los consumidores.

La Canasta Básica pa’ Ti deberá responder preguntas concretas: ¿qué productos incluirá?, ¿cuál será el ahorro real?, ¿habrá suficiente disponibilidad?, ¿podrá mantenerse en el tiempo? Se trata de que el consumidor encuentre los productos y pague menos por ellos”, expresó.

“Disponibilidad y precio. Esos son los indicadores que importan”, añadió.

Rechazo al control de precios

La Cciap reiteró que el control de precios no solucionó estructuralmente el costo de la canasta básica y produjo efectos negativos en la cadena productiva.

“Intervenir artificialmente el mercado genera distorsiones en la cadena productiva, afecta la oferta y, tarde o temprano, termina impactando al consumidor”, afirmó Barría.

El presidente del gremio recordó que el control de precios se estableció como una medida transitoria, pero permaneció vigente durante más de diez años.

“No hay nada más fijo que algo temporal”, señaló. Según Barría, “estas medidas generaron subsidios cruzados, traslado de costos hacia otros productos y comprometieron el abastecimiento”.

“Ya conocemos ese camino. No debemos volver a recorrerlo”, advirtió. El presidente de la Cciap resumió la posición del gremio al señalar que “los controles generan distorsiones; la competencia genera opciones”.

“Más oferta. Más competencia. Diálogo público-privado. Y resultados que el consumidor pueda comprobar”, concluyó Barría.