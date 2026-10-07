ITSE se suma a iniciativa para proyectar el café panameño y formar baristas

El proyecto nació de la colaboración del ITSE a través de la Escuela de Hospitalidad y Turismo, como plataforma de integración y profesionalización de baristas.

Ciudad de panamá, Panamá/El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), a través de su Escuela de Hospitalidad y Turismo, se sumó al proyecto Coffee Geeks Panamá, una iniciativa que busca fortalecer la formación especializada y contribuir a la proyección internacional del café panameño.

El lanzamiento reunió a productores, empresarios, baristas y estudiantes, además de representantes de la Cámara de Comercio de Chiriquí, la Fundación Circuito del Café y otras organizaciones vinculadas a la industria. El encuentro tuvo como una de sus principales guías la educación y formación de profesionales relacionados con la cadena del café.

Héctor Poveda, subgerente de Currículo del ITSE, destacó que la participación académica en este tipo de iniciativas abre oportunidades en áreas como el turismo, la gastronomía y los servicios, al igual que permite fortalecer las competencias de quienes forman parte de esta industria.

Es motivo de orgullo que la Escuela de Hospitalidad y Turismo del ITSE forme parte de esta iniciativa y brinde su respaldo académico a un proyecto que busca fortalecer y proyectar la industria del café en Panamá” — Héctor Poveda - Subgerente de Currículo del ITSE

Por su parte, Yelsica Caballero, fundadora y CEO de Coffee Geeks Panamá, señaló que el país necesita ampliar la educación técnica y especializada no solo para baristas, sino también para otros profesionales que participan en los distintos eslabones de la cadena del café.

Caballero planteó además como una meta avanzar hacia la creación de un centro especializado de formación y certificación que permita ampliar las oportunidades de capacitación para quienes trabajan en este sector.

En el encuentro también participó Francisco Serracín, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí y presidente de la Fundación Circuito del Café, en representación de organizaciones aliadas que buscan fortalecer la articulación entre los distintos integrantes de la cadena productiva y generar nuevos espacios de colaboración.

La iniciativa plantea así un reto que va más allá de la calidad del grano: desarrollar el talento humano necesario para convertir el reconocimiento internacional del café panameño en nuevas oportunidades de conocimiento, servicio, innovación y desarrollo profesional.