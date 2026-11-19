El administrador general de la entidad, Ramón Abadi Balid, explicó que la nueva aplicación permite reportar publicidad engañosa, falta de precios visibles y otras posibles vulneraciones a los derechos del consumidor. Hasta la noche del primer día de lanzamiento, más de 3,000 personas se habían registrado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada del Black Friday y el inicio de la temporada de compras de fin de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que reforzará la vigilancia de las actividades comerciales y exhortó a los consumidores a verificar los precios, las condiciones de las ofertas y las garantías antes de realizar sus compras.

Como parte de las medidas para facilitar los reportes de posibles irregularidades, la entidad puso en funcionamiento la aplicación móvil Acodeco Denuncia, disponible para dispositivos Apple y Android. La herramienta permite presentar quejas y denuncias, adjuntar fotografías de facturas y publicidad, así como reportar situaciones que puedan vulnerar los derechos de los consumidores.

El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, explicó que la aplicación busca acercar los servicios de la entidad a la población y permitir que los usuarios reporten irregularidades directamente desde sus teléfonos celulares, sin tener que trasladarse a las oficinas de la institución. Según Abadi Balid, hasta la noche del primer día de lanzamiento, más de 3,000 personas se habían registrado en la plataforma.

Aclaró que, aunque ya se habían recibido algunos reportes, todavía eran pocos debido a que la herramienta comenzó a difundirse recientemente y se espera un mayor uso durante los días de compras. La aplicación permite denunciar situaciones como publicidad engañosa, precios que no están a la vista, incumplimiento de descuentos para jubilados y personas con discapacidad, negativa a vender un producto o servicio y posibles malos tratos en los establecimientos comerciales.

También ofrece la opción de calificar la atención recibida en los negocios. El administrador aseguró que los datos personales de quienes se registran están protegidos y que las denuncias pueden presentarse de forma anónima. Aunque la plataforma conserva los datos del usuario en su base de información, estos no se comparten, según explicó.

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Acodeco advierte sobre prácticas comerciales durante el Black Friday

Abadi Balid indicó que durante los últimos dos meses la entidad ha capacitado a representantes de distintos sectores comerciales para recordarles las obligaciones que deben cumplir y los derechos de los consumidores. Entre los aspectos que estarán bajo vigilancia figuran la exhibición de los precios, la correspondencia entre el monto anunciado y el cobrado en caja, la vigencia de los productos y el cumplimiento de las condiciones de las ofertas.

El funcionario reconoció que durante las temporadas de mayor actividad comercial suelen aumentar las malas prácticas, aunque señaló que la mayoría de los comerciantes cumple adecuadamente con las disposiciones.

También recomendó prestar especial atención a las compras de muebles y electrodomésticos, debido a las condiciones de las garantías. Antes de adquirir estos productos, los consumidores deben consultar cuánto tiempo tienen para realizar un cambio o reclamo, quién se encargará de las reparaciones y si el comercio asumirá los costos de traslado del artículo.

Además, insistió en la importancia de solicitar siempre la factura fiscal y conservarla como respaldo de la compra. En caso de algún inconveniente, este documento puede adjuntarse a la denuncia mediante la aplicación. El administrador también recomendó comparar precios y características en distintos establecimientos, en lugar de decidirse por la primera oferta. Según explicó, el consumidor debe verificar que las condiciones anunciadas coincidan con las del producto que recibe.

Denuncias por vuelto y recargos al pagar con tarjeta

Durante la entrevista, Abadi Balid se refirió a las quejas de consumidores que aseguran no recibir los centavos correspondientes al vuelto de sus compras. Indicó que estas situaciones pueden reportarse ante la Acodeco y pidió a los usuarios conservar la factura y aportar fotografías del establecimiento como evidencia.

Asimismo, advirtió que los comercios no pueden cobrar un recargo adicional por pagos realizados con tarjetas de débito o crédito, por lo que instó a denunciar esta práctica mediante la nueva aplicación. En cuanto a posibles estafas, explicó que cuando una persona paga por un producto o servicio y no lo recibe, puede tratarse de un delito que debe denunciarse ante el Ministerio Público.

La Acodeco puede orientar a los afectados y remitirlos a esa instancia. No obstante, señaló que entre las situaciones más frecuentes que atiende la entidad figuran los casos de publicidad engañosa, diferencias entre los precios anunciados y los cobrados, y productos que no cumplen con las características o garantías ofrecidas. Se pudo conocer que la nueva aplicación es gratuita y permite adjuntar fotografías de facturas, imágenes de anuncios y otros elementos relacionados con el reporte. También incorpora un sistema para calificar la atención en los comercios.

Abadi Balid indicó que la plataforma cuenta con un sistema de inteligencia artificial que será entrenado para ayudar a clasificar los reportes y detectar posibles denuncias falsas, con el propósito de evitar que señalamientos sin fundamento perjudiquen a los establecimientos. La temporada de compras de fin de año comienza con el Black Friday, programado para el viernes 27 de noviembre, y continuará con las actividades comerciales relacionadas con el Día de las Madres, Navidad y Año Nuevo.