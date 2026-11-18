Como parte de las acciones para revertir este panorama, el hospital inició un proceso de capacitación dirigido a sus colaboradores, con el objetivo de convertirlos en agentes multiplicadores de información en las comunidades.

Ciudad de Panamá/El Hospital Santo Tomás registra una disminución significativa en la donación de órganos durante 2026, una situación que mantiene en alerta a las autoridades de salud y que ha motivado el inicio de una campaña para promover la cultura de donación en el país.

Julio Jaramillo, coordinador de Donación de Órganos, explicó que este año las cifras se encuentran por debajo de las registradas en periodos anteriores, lo que representa un desafío para los pacientes que esperan un trasplante.

”Hemos tenido una disminución significativa en la cantidad de pacientes que van a donar. Este año estamos en cifras rojas en comparación a otros años”, señaló.

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Como parte de las acciones para revertir este panorama, el hospital inició un proceso de capacitación dirigido a sus colaboradores, con el objetivo de convertirlos en agentes multiplicadores de información en las comunidades y sensibilizar a la población sobre la importancia de donar órganos.

En Panamá se realizan trasplantes de órganos desde 1985. Sin embargo, actualmente unas 400 personas esperan un trasplante de riñón, otras 60 necesitan un trasplante de córnea y ocho pacientes se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante de hígado.

La campaña busca derribar mitos, generar conciencia y promover la solidaridad entre los ciudadanos, bajo el mensaje de que la donación de órganos representa una oportunidad para salvar vidas y brindar esperanza a quienes esperan un trasplante.

Con información de María de Gracia