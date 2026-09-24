Donación de órganos enfrenta retos por mitos y falta de información en Panamá

Actualmente, ocho pacientes se encuentran en lista de espera para un trasplante de hígado, mientras que unas 300 personas esperan por un trasplante de riñón.

Ciudad de Panamá/La donación de órganos continúa enfrentando obstáculos en Panamá debido a mitos, tabúes y falta de información, una situación que dificulta que más familias acepten la donación de órganos de personas fallecidas.

El coordinador del Programa de Trasplante de la Caja de Seguro Social (CSS), Régulo Valdés, informó que durante este año se han entrevistado a 20 familias para abordar la posibilidad de donación, pero solo cuatro dieron su consentimiento. Esto ocurrió incluso en casos en los que la persona fallecida había expresado en vida su voluntad de ser donante.

Valdés destacó que la educación es clave para cambiar la percepción sobre la donación de órganos y consideró necesario abordar este tema desde edades tempranas, especialmente entre los jóvenes, para que conozcan cómo este acto puede contribuir a salvar vidas.

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Como parte de estos esfuerzos, la CSS avanza en la elaboración de un convenio con el Tribunal Electoral para acercar información sobre la donación de órganos a la ciudadanía. La iniciativa contempla capacitar a funcionarios para atender las consultas del público con sensibilidad y contar con personal disponible de manera permanente para orientar sobre el proceso.

Valdés también planteó la necesidad de evaluar modificaciones legales que permitan registrar la voluntad de una persona sobre la donación de sus órganos desde el momento en que se emite su cédula. De esta manera, tras el fallecimiento, la comunicación con los familiares tendría un carácter informativo y permitiría respetar la decisión expresada previamente por el donante.

Actualmente, ocho pacientes se encuentran en lista de espera para un trasplante de hígado, mientras que unas 300 personas esperan por un trasplante de riñón.