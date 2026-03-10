Escasez de donantes obliga a la Caja de Seguro Social a innovar en trasplantes renales ¿Qué se está haciendo?

Actualmente, cerca de 300 pacientes se encuentran en lista de espera para un trasplante renal tras haber completado los protocolos médicos necesarios, mientras que más de mil personas reciben tratamientos de diálisis.

La Caja de Seguro Social (CSS) logró realizar con éxito un trasplante renal utilizando un riñón que inicialmente pudo haber sido descartado, luego de que especialistas lograran reparar un aneurisma en la arteria renal del órgano antes de implantarlo. El procedimiento benefició a una adolescente de 15 años que padecía enfermedad renal crónica, marcando un avance dentro del programa de trasplantes del sistema público de salud en Panamá.

El urólogo y coordinador quirúrgico de trasplante renal de la CSS, Edgar Figueroa, explicó que la intervención se realizó tras detectar una anomalía en el órgano donado de un paciente fallecido.

El riñón presentaba un aneurisma en la arteria renal, una dilatación que debilita el vaso sanguíneo y que, de crecer, podría romperse. Ante este escenario, el equipo médico decidió reparar la arteria antes del trasplante, una práctica que ya se aplica en centros médicos con amplia experiencia internacional.

El especialista señaló que la reparación se realizó una vez que el órgano fue extraído y colocado en condiciones de preservación.

Posteriormente, se llevó a cabo una cirugía conocida como “cirugía de banco”, en la que se corrige el problema antes de implantar el órgano en el paciente.

De acuerdo con Figueroa, este tipo de procedimientos abre nuevas posibilidades para aprovechar órganos que anteriormente podrían haber sido descartados. El médico destacó que el programa de trasplantes en Panamá ha ido evolucionando con los años, incorporando experiencias de centros internacionales con mayor trayectoria.

Entre ellos, mencionó instituciones en Estados Unidos que han desarrollado estrategias para reutilizar riñones considerados complejos en procesos de trasplante.

La reparación del órgano en este caso tomó entre 45 minutos y una hora, tiempo en el que dos urólogos realizan la corrección del problema vascular antes del implante definitivo.

Luego se lleva a cabo el trasplante con un equipo multidisciplinario que incluye especialistas en urología, anestesiología y personal de enfermería quirúrgica.

El procedimiento permitió mejorar significativamente la condición de la paciente, quien llevaba aproximadamente cuatro años enfrentando insuficiencia renal y recibiendo diálisis mientras esperaba un trasplante. Tras la cirugía, la adolescente presenta una mejor calidad de vida, similar a la de otros pacientes trasplantados, ya que el órgano reparado puede funcionar durante el mismo tiempo que un riñón trasplantado convencional si se mantiene el cuidado adecuado.

El especialista también destacó que Panamá ha realizado más de mil trasplantes renales, alcanzando actualmente 1,064 procedimientos, lo que evidencia la evolución del programa nacional. Además, el país cuenta con tecnología especializada para preservar órganos, incluyendo máquinas de perfusión utilizadas para mantener los riñones de donantes fallecidos en condiciones óptimas antes del trasplante.

No obstante, Figueroa advirtió que la principal dificultad sigue siendo la baja tasa de donación de órganos en el país. Aunque solo alrededor del 4% de las muertes hospitalarias permiten la donación, el especialista señaló que en muchos casos las familias rechazan autorizar el procedimiento, lo que limita la disponibilidad de órganos.

Actualmente, cerca de 300 pacientes se encuentran en lista de espera para un trasplante renal tras haber completado los protocolos médicos necesarios, mientras que más de mil personas reciben tratamientos de diálisis. Ante esta situación, el médico reiteró el llamado a fomentar la cultura de donación de órganos en la población.

“Es cierto que es una buena noticia lo que se ha hecho, pero es más importante el hecho de que tuvimos que hacerlo porque no tenemos órganos”, afirmó.

Para el especialista, aunque el caso representa un avance médico importante, también refleja la necesidad de fortalecer la donación de órganos en el país.

