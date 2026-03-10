Activan alerta Amber por la desaparición de Joel Benjamín Villarreal Moreno en Chiriquí

Hasta el momento, las autoridades no han reportado el hallazgo de pertenencias del menor ni pistas concretas sobre su paradero.

David, Chiriquí/Familiares, amigos y compañeros de clases se mantienen en angustia tras la desaparición del adolescente Joel Benjamín Villarreal Moreno, de 13 años, quien fue reportado como desaparecido la tarde del lunes en la provincia de Chiriquí.

Tras la denuncia interpuesta por sus familiares, las autoridades activaron la alerta Amber y comenzaron las labores de búsqueda e investigación para dar con el paradero del menor. En el operativo participan unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público.

De acuerdo con el reporte, el joven salió de su vivienda ubicada en la comunidad de Quiteño, en el corregimiento de Las Lomas, a las afueras del distrito de David, con destino a su centro educativo, el Colegio Félix Olivares Contreras. Sin embargo, al llegar el mediodía y no tener noticias de él, sus familiares acudieron al plantel educativo, donde les informaron que el estudiante no había asistido a clases durante toda la jornada.

Ante la situación, se iniciaron de inmediato las denuncias y la activación de los protocolos de búsqueda. Desde entonces, familiares y grupos de amigos se han sumado a las labores para intentar ubicarlo.

Joel Benjamín Villarreal Moreno mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, es de contextura delgada, tiene cabello negro corto, ojos negros y piel clara.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado el hallazgo de pertenencias del menor ni pistas concretas sobre su paradero. Las investigaciones se concentran tanto en los alrededores de su residencia como en la ruta que habitualmente utilizaba para trasladarse hacia el colegio.

La familia del adolescente ha manifestado su desesperación y pide el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita localizarlo sano y salvo.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga datos sobre el paradero del menor comunicarse al 104 de la Policía Nacional o al número 6272-4298. La información será manejada de forma confidencial.

El caso se mantiene en desarrollo y las autoridades continúan con las diligencias de búsqueda en el distrito de David y áreas cercanas.

Con información de Demetrio Ábrego