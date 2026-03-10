Exhibicionismo en carnavales y espacios públicos se castigará con hasta seis años de cárcel ¿Qué dice el proyecto?

Entre los escenarios que motivaron la propuesta, Cheng mencionó situaciones registradas durante celebraciones masivas, donde se han reportado actos sexuales o desnudismo explícito en tarimas o espacios públicos, incluso en presencia de familias.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las conductas inapropiadas durante los carnavales, en donde hombres y mujeres protagonizan bailes que se suben de tono y que terminan con personas quitándose las pocas prendas de vestir que llevan en espectáculos sobre tarimas, en muchos casos frente a un público donde no solo hay adultos, sino también menores de edad, podrían dejar de repetirse como ha ocurrido durante años en distintas celebraciones del país.

Esto se debe a un proyecto de ley que busca castigar el exhibicionismo en espacios públicos, y en actividades masivas como los carnavales, en donde muchas personas consumen alcohol en exceso y terminan realizando actos indecorosos.

La iniciativa fue presentada por el diputado independiente Manuel Cheng, miembro de la bancada mixta, y actualmente espera la sanción del presidente de la República, José Raúl Mulino, para su entrada en vigencia.

La propuesta de ley 435 aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional, introduce el artículo 177-A al Código Penal para sancionar el exhibicionismo con intención lasciva o de naturaleza sexual en espacios públicos o accesibles al público con hasta seis años de prisión.

¿Qué contempla la iniciativa?

Según explicó el diputado, la normativa busca evitar que se normalicen conductas de exhibicionismo sexual con intención lasciva en espacios donde transitan familias, especialmente frente a menores, lo que se considera un agravante dentro de esta normativa.

“Esta ley lo que busca es no normalizar conductas de exhibicionismo sexual con intención lasciva o que haya actos de naturaleza sexual”, señaló.

Cheng detalló que la iniciativa también pretende proteger la libertad sexual de los adultos y, especialmente, a los menores de edad, quienes podrían verse expuestos a este tipo de situaciones en lugares públicos.

El proyecto establece penas de uno a dos años de prisión para quienes incurran en exhibición de genitales o actos de naturaleza sexual en espacios públicos, incluyendo centros educativos, iglesias, transporte público u otros lugares accesibles al público, siempre que no haya menores presentes. También para casos en donde vecinos muestran sus genitales con esta intención.

"No está penado el uso de ropa sexy, de bikinis, inclusive si una dama pone su pecho, eso no está penado, eso va a una justicia comunitaria", aclaró el diputado.

Sin embargo, la sanción se agrava cuando el acto ocurre frente a menores de edad, caso en el cual la pena aumenta de tres a seis años de cárcel y el proceso pasa a manos del Ministerio Público y un juez de garantías.

Cheng remarcó que la norma no penaliza el uso de prendas típicas de celebraciones como carnavales, ni tampoco conductas como orinar en la vía pública, que seguirán siendo tratadas por la justicia comunitaria o jueces de paz, con multas que pueden oscilar entre 100 y 1,000 dólares.

El diputado indicó que la ley se enfocará en conductas claramente de naturaleza sexual, por ejemplo, baños públicos o espacios abiertos donde puedan estar presentes otras personas.

Si estos actos se realizan sin la presencia de menores, podrían enfrentar penas menores, pero si hay niños o adolescentes presentes, se aplicaría la sanción máxima que va hasta 6 años.

Entre los escenarios que motivaron la propuesta, Cheng mencionó situaciones registradas durante celebraciones masivas, donde se han reportado actos sexuales o desnudismo explícito en tarimas o espacios públicos, incluso en presencia de familias.

Tú no me vas a poner un acto de una jovencita que se desnuda totalmente solamente por una botella de licor o un sixpack de cerveza o algo que yo vi que de manera cruda en un carnaval, creo que fue en Capila, si no me equivoco, sexo en vivo en un cisterna, eso es sancionable, eso es penado por la ley", reclamó.

El diputado explicó que las autoridades policiales podrán intervenir cuando detecten estos actos, deteniendo a la persona y remitiendo el caso al Ministerio Público para iniciar una investigación.

Además, videos o grabaciones difundidas en redes sociales también podrían servir como evidencia para abrir procesos judiciales.

La iniciativa también establece que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social deberán desarrollar campañas de prevención, sensibilización y denuncia sobre el exhibicionismo, con énfasis en la protección de la niñez y la adolescencia.

Cheng aseguró que la intención del proyecto no es imponer criterios moralistas, sino establecer límites claros cuando se trate de actos sexuales en espacios públicos donde concurren familias.