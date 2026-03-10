'Carreras técnicas y tecnología': la recomendación del sector privado a los jóvenes ante el desempleo

El presidente de la Cámara de Comercio reconoció que uno de los principales obstáculos para los jóvenes es la falta de experiencia laboral al momento de buscar su primer empleo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, expresó preocupación por las recientes cifras de desempleo en el país, que ubican la tasa en 10.4% y evidencian que los jóvenes, especialmente las mujeres, son quienes enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Arias señaló que los datos corresponden a mediciones realizadas en septiembre, por lo que todavía no reflejan el impacto de las contrataciones que suelen registrarse durante la temporada de fin de año.

“Los números demuestran que el desempleo en Panamá está por el 10.4% y los que más están teniendo dificultades para conseguir trabajo son los jóvenes. Si somos aún más específicos, son las jóvenes, las mujeres jóvenes”, afirmó.

El dirigente empresarial explicó que, según datos del Ministerio de Trabajo, durante noviembre y diciembre se registraron más de 100 mil contrataciones, impulsadas por la actividad comercial propia de las festividades. Sin embargo, advirtió que aún está por verse si estos empleos fueron temporales o permanentes, algo que se podrá determinar en los próximos informes laborales.

Falta de experiencia y desajuste con el mercado

Arias reconoció que uno de los principales obstáculos para los jóvenes es la falta de experiencia laboral al momento de buscar su primer empleo. En ese sentido, indicó que el sector privado ha trabajado junto al Ministerio de Trabajo en el desarrollo de una ley de pasantías, dirigida a jóvenes entre 17 y 25 años que hayan culminado la secundaria.

El objetivo de esta iniciativa es permitir que los jóvenes obtengan su primer empleo o experiencia laboral, lo que facilitaría su posterior inserción en el mercado o incluso su permanencia en las empresas donde realicen las pasantías.

Asimismo, recomendó a quienes están por elegir una carrera considerar formación técnica, habilidades blandas y áreas vinculadas a la tecnología, sectores que muestran una creciente demanda en la economía.

“Antes la tecnología era una opción; hoy es una realidad. Los trabajos están disponibles y los jóvenes tienen muchas oportunidades en áreas relacionadas con tecnología e inteligencia artificial”, sostuvo.

Informalidad y oportunidades

Sobre la informalidad laboral, Arias señaló que existen dos realidades distintas: profesionales que optan voluntariamente por trabajar de forma independiente y personas que se mantienen en la informalidad mientras buscan un empleo formal.

No obstante, indicó que incluso la informalidad puede brindar experiencia laboral que luego ayude a mejorar el currículum y facilitar el acceso a un trabajo formal.

Expocomer abre sus puertas

Durante la entrevista, Arias también anunció la inauguración de Expocomer 2026, que se realizará del 10 al 12 de marzo en el Panama Convention Center, en la Calzada de Amador.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio desde hace 42 años, reunirá además otras cuatro ferias especializadas: Expo Tech, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Logística, con la participación de empresas nacionales e internacionales.

Según estimaciones de la organización, la actividad podría atraer más de 31 mil visitantes y generar más de 10 mil noches de hotel, lo que representa un impulso importante para la economía del país.

Con información de Fabio Caballero