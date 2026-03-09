Desempleo golpea a 96,000 jóvenes y la construcción preocupa por su lento crecimiento

El contralor Flores señaló que, aunque no se registra una caída marcada, el sector construcción no está creciendo al ritmo que debería , lo que limita la creación de nuevos puestos de trabajo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La más reciente Encuesta del Mercado Laboral en Panamá revela un desafío preocupante para el país: casi la mitad de las personas desempleadas son jóvenes entre 20 y 29 años, un grupo que suma 96 mil personas sin trabajo, según destacó el contralor general de la República, Anel Flores.

De acuerdo con el funcionario, esta cifra representa casi el 47% de los más de 200 mil panameños que no han logrado insertarse en el mercado laboral, lo que convierte al desempleo juvenil en uno de los principales retos para las autoridades.

“Nuestra preocupación más grave es la juventud”, afirmó Flores, al advertir que muchos egresados universitarios enfrentan dificultades para conseguir su primer empleo, en parte por la falta de experiencia laboral o por la saturación de algunas carreras.

La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) también muestra que actualmente 1.9 millones de personas están ocupadas en el país, mientras que se reportaron 27,547 nuevos puestos de trabajo en el periodo evaluado.

Informalidad supera las 750 mil personas

A pesar del aumento en el número de ocupados, el informe refleja otro desafío estructural: más de 750 mil personas trabajan en la informalidad, lo que equivale a casi el 49% de la población ocupada.

El contralor explicó que gran parte de estos trabajadores se desempeñan en pequeños emprendimientos o actividades independientes, como ventas en la calle, servicios personales o transporte informal, muchos de los cuales no están registrados en el sistema formal.

Según Flores, esta situación también se arrastra desde la pandemia, cuando numerosas empresas cerraron y miles de personas optaron por crear sus propios medios de subsistencia.

Construcción estancada preocupa a las autoridades

Otro de los puntos que más inquieta a las autoridades es el comportamiento del sector construcción, considerado clave para la generación de empleo.

Flores señaló que, aunque no se registra una caída marcada, el sector no está creciendo al ritmo que debería, lo que limita la creación de nuevos puestos de trabajo.

“Cualquier economía que quiera crecer de forma robusta necesita que su sector construcción esté activado”, afirmó.

El funcionario explicó que el Gobierno ha destinado 11 mil millones de dólares en inversión pública, lo que incluye proyectos de infraestructura que podrían generar más de 40 mil empleos.

No obstante, el contralor advirtió que el mayor rezago se observa en la construcción de viviendas impulsada por el sector privado, la cual depende en gran medida del acceso a hipotecas.

Por ello, adelantó que será necesario dialogar con el sector bancario para dinamizar el crédito hipotecario y estimular el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

Economía crece, pero no al ritmo del empleo

En términos generales, la economía panameña mantiene crecimiento, aunque no lo suficiente para absorber a todas las personas que ingresan cada año al mercado laboral.

Flores indicó que el país registró un crecimiento económico de 2.7% en 2024 y cerca de 4.3% en 2025, cifras que podrían haber sido mayores de no ser por paralizaciones laborales y conflictos que afectaron sectores productivos.

Aun así, el contralor destacó que entre septiembre y diciembre se firmaron más de 100 mil contratos laborales, lo que considera una señal positiva de recuperación.

Sin embargo, advirtió que el verdadero reto sigue siendo generar más empleos de calidad, especialmente para los jóvenes, y reactivar sectores estratégicos como la construcción para sostener el crecimiento económico.