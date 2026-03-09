Audiencia contra conductor de 'diablo verde' que atropelló a dos trabajadoras de la AAUD será el 7 de abril

La señora Eusebia de Suárez permanece hospitalizada en estado de coma en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social.

Ciudad de Panamá/El proceso judicial por el atropello de dos damas de barrido de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) registrará un nuevo avance, luego de que se confirmara que la audiencia contra el conductor involucrado fue fijada para el próximo martes 7 de abril.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, Yandira Pinto, una de las señoras afectadas, ya fue dada de alta, mientras que la señora Eusebia de Suárez, quien es supervisora, permanece hospitalizada en estado de coma en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social.

Desde la institución se indicó que se mantiene el acompañamiento a las afectadas y a sus familias, especialmente ante los gastos derivados de la atención médica.

El subdirector de operaciones de la AAUD en la capital, Gabriel Robles, explicó previamente que este tipo de accidentes refleja los riesgos que enfrentan las damas de barrido mientras cumplen su labor en las calles.

“Se enfrentan a situaciones bastante riesgosas, como por ejemplo en las vías principales, muchas veces hasta los carros les tiran”, señaló.

El atropello

El accidente ocurrió el pasado jueves 5 de marzo.

Una cámara de seguridad instalada en un local comercial captó el momento en que las dos mujeres fueron atropelladas por un autobús "diablo verde" mientras intentaban cruzar la calle en el corregimiento de Juan Díaz, luego de concluir su labor diaria.

Ese día, las damas de barrido estaban asignadas al área de San Pedro.

Tras terminar el barrido de la zona, se dirigían a un restaurante de comida rápida cercano para pedir el baño, y fue en ese momento cuando ocurrió el impacto que interrumpió su rutina de trabajo.

En el video se observó que el autobús embistió fuertemente a las señoras. A una de ellas el bus le pasó por encima.

De acuerdo con la Policía Nacional, una posible distracción al volante habría provocado el accidente. El conductor del autobús, que cubre la ruta Vía España–Tanara, tiene entre 30 y 45 años y contaba con todos sus documentos en regla.

Óscar Rodríguez, agente del Tránsito, explicó que el conductor aseguró no haberse percatado de la presencia de los peatones. “El conductor manifestó solamente que no vio a los peatones cruzando la calle”, indicó el oficial.

Rodríguez detalló que, hasta el momento de la verificación inicial, no se detectó que el chofer manejara a alta velocidad ni que estuviera utilizando su teléfono celular.

Pero, en redes sociales, comenzó a circular el video del momento del accidente. En las imágenes se observa al autobús avanzando por la vía y, aparentemente, el conductor no se percata de inmediato del atropello, por lo que continúa su marcha por algunos segundos.

Las dos trabajadoras fueron trasladadas inicialmente al Hospital Irma Lourdes de Tzanetatos, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Una de ellas sufrió una herida en la cabeza que requirió 13 puntos de sutura. La otra presentó un cuadro más delicado, por lo que fue trasladada al Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social para realizarle estudios especializados, entre ellos una tomografía.

El viernes 6 de marzo, la señora Eusebia, a quien el autobús le pasó por encima y le provocó un fuerte golpe en su cabeza, tuvo que ser trasladada de urgencia hacia el Complejo Hospitalario, en donde permanece en estado de coma.

Durante la intervención quirúrgica, los médicos lograron drenar la sangre acumulada en su cabeza, procedimiento que era necesario para estabilizar su condición.

