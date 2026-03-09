Residentes de Santa Rita de Pacora denuncian largas esperas y represalias en el transporte público

Los usuarios también cuestionaron el costo del pasaje, que aseguran ronda el dólar, y señalaron que muchos no pueden pagar taxi todos los días para salir de la barriada.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los residentes de la comunidad de Santa Rita de Pacora, en el este de la provincia de Panamá, volvieron a denunciar las deficiencias en el servicio de transporte público interno, asegurando que los buses conocidos como “chivas” tardan hasta 25 minutos o más en pasar y, en algunos casos, los usuarios deben esperar hasta dos horas para poder regresar a sus hogares.

Durante un recorrido realizado en la calle 32 de esta barriada, TVN Noticias constató que, tras más de 25 minutos de espera, apenas pasó el primer busito que presta el servicio en la zona. Mientras tanto, decenas de personas permanecían en las esquinas aguardando transporte o decidían caminar largas distancias para salir de la comunidad.

Una de las usuarias explicó que la situación no ha cambiado pese a denuncias realizadas semanas atrás. “Supuestamente son chivas de lujo, pero no tienen ni aire acondicionado y demoran mucho en pasar”, afirmó.

La problemática se agrava en horas de la tarde, especialmente en la piquera ubicada en el sector de la 24 de Diciembre, cerca de un supermercado, donde se forman largas filas de pasajeros. Según los residentes, cada busito solo puede transportar alrededor de 14 personas, por lo que muchos deben esperar el siguiente viaje.

“Hay una fila enorme. A veces uno llega a las 5 de la tarde y termina llegando a la casa a las 7 u 8 de la noche”, relató una usuaria, quien además indicó que algunos vecinos se ven obligados a caminar más de una hora hasta otros sectores como Los Jardines para poder encontrar transporte.

Algunos residentes también denunciaron presuntas represalias por parte de conductores luego de que hicieran públicas sus quejas. “No nos quieren parar la chiva porque dicen que estamos hablando mal de ellos”, manifestó una vecina.

Los usuarios también cuestionaron el costo del pasaje, que aseguran ronda el dólar, y señalaron que muchos no pueden pagar taxi todos los días para salir de la barriada.

Ante esta situación, vecinos recolectaron firmas para solicitar la intervención de las autoridades y la implementación de nuevas alternativas de transporte. La petición está dirigida al nuevo director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), a quien pidieron visitar la comunidad y atender la crisis de movilidad que enfrentan.

“Le pedimos que se asome a Santa Rita. Necesitamos ayuda urgente. Aquí la gente tiene que caminar largas distancias para poder salir”, expresó otra residente.

Además del problema de transporte, algunos vecinos señalaron que en el área también enfrentan inconvenientes con aguas negras acumuladas en la vía, lo que agrava las condiciones para quienes deben hacer fila durante largos periodos.

Los residentes esperan que las autoridades evalúen el servicio actual y adopten medidas que permitan mejorar la frecuencia de los buses y garantizar un traslado digno para quienes viven en esta comunidad del este de la capital.

Con información de Fabio Caballero